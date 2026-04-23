Bei einer Routinekontrolle in Bayern sind der Polizei möglicherweise zwei ausländische Agenten ins Netz gegangen. Es bestehe der Verdacht, dass die am 12.











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Neuendettelsau/München (dpa) – Bei einer Routinekontrolle in Bayern sind der Polizei möglicherweise zwei ausländische Agenten ins Netz gegangen. Es bestehe der Verdacht, dass die am 12. April auf der Autobahn 6 im mittelfränkischen Neuendettelsau festgenommenen Männer aus Lettland und der Ukraine "im Auftrag einer Vereinigung beziehungsweise einer Einrichtung außerhalb Deutschlands handelten", teilte das Landeskriminalamt in München mit.