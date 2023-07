13 Vom Marktplatz aus machten sich Gruppen aus vielen Ländern Europas im bunten Festumzug auf den Weg zum Neckar Forum. Foto: Horst Rudel

Vier Tage lang haben 900 Akteurinnen und Akteure aus 14 Ländern ein lettisches Lieder- und Tanzfest in Esslingen gefeiert. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als mehr als 6000 Letten in Esslingen lebten, ist die Stadt für viele ein Kristallisationsort ihrer Kultur.









Sie kamen aus Frankreich, Dänemark, Spanien, den Niederlanden, Italien, Luxemburg, Norwegen, Schweden, Großbritannien, Finnland, der Schweiz, Deutschland, Irland und aus Lettland, um in Esslingen die Kultur ihrer Heimat mit Leben zu erfüllen. Fast 900 Akteurinnen und Akteure aus 14 Ländern feierten am Wochenende vier Tage lang ein Lieder- und Tanzfest, mit dem sie daran erinnerten, dass diese alte lettische Tradition 1947 in Esslingen neu belebt wurde. Konzerte, Aufführungen, Kino, Tanz, ein Festumzug, ein Kunst- und Handwerkermarkt, eine Andacht, Workshops und eine Buchpräsentation beleuchteten viele Facetten der lettischen Kultur. Und die mitreißende Freude und die klingende Fröhlichkeit der Gäste, die mit ihren kunstvollen Trachten und ihrer Musik die Stadt belebten, erinnerten daran, dass Esslingen nach dem Zweiten Weltkrieg ein Kristallisationsort für viele Letten gewesen ist.