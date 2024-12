Letizia von Spanien hat in Rom erneut einen eleganten Auftritt hingelegt. Sie wählte für ein Event am Donnerstag eine dunkle Kombination aus Rock und Blazer.

Königin Letizia von Spanien (52) hat sich in der italienischen Hauptstadt Rom in einem eleganten Ensemble gezeigt. Sie traf sich dort am Donnerstag (12. Dezember) mit Mitarbeitern der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen.

Kombination in Schwarz-Weiß

Die Ehefrau von König Felipe VI. (56) präsentierte dabei eine schwarz-weiß gemusterte Kombination. Diese bestand aus einem langen Blazer und einem Rock, der knapp über ihre Knie fiel. Letizia ergänzte den Blazer außerdem mit einem breiten, schwarzen Gürtel, durch den ihre schmale Taille betont wurde. Zu dem Outfit kombinierte sie schwarze Pumps.

Lesen Sie auch

Die 52-Jährige hielt das Make-up bei dem Event dezent. Etwas Rouge, glänzender Lipgloss und dunkle Mascara sorgten für ein strahlendes Auftreten des royalen Gasts in Rom. Königin Letizia trug ihre dunklen Haare offen und glatt frisiert.

Am Mittwoch glänzte Letizia in Pink

Es ist der zweite Tag des Besuchs des spanischen Königspaares in Italien. Bei einem Treffen mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (47) setzte Letizia am Mittwoch bereits auf ein stylisches Kostüm in blassem Rosa. König Felipe präsentierte indessen einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und hellblauer Krawatte. Meloni wirkte in einem beigefarbenen Hosenanzug samt beiger Bluse etwas blass zwischen den beiden Spaniern.

Es ist für Felipe und Letizia der erste offizielle Besuch in Italien seit 2014. Die Einladung erfolgte durch den italienischen Präsidenten, Sergio Mattarella (83), den das Paar ebenfalls traf. Bei einem Galadinner in Rom, das zu Ehren der spanischen Royals abgehalten wurde, erschien Letizia in einem eleganten, bodenlangen Kleid mit kurzen Ärmeln in Schwarz. Die zweifache Mutter hielt ihre Accessoires dabei minimalistisch und wählte lediglich Ohrringe und ein Set aus glitzernden Armreifen.