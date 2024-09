Lets Dance: Zwillinge von Alexandru und Patricija Ionel sind da

Die "Let's Dance"-Profitänzer Alexandru und Patricija Ionel haben die Geburt ihrer Zwillinge verkündet. Bei Instagram berichten sie, dass "ihre zwei süßen Mäuse fit und gesund in diese wunderschöne Welt gekommen sind".

Patricija Ionel (29) und Ehemann Alexandru Ionel (30) halten das Glück in ihren Händen. Bei Instagram haben die beiden "Let's Dance"-Profitänzer erste Bilder ihrer Zwillinge veröffentlicht. Die Fotos zeigen die stolzen Eltern mit den Babys auf dem Arm. "Lange konnten wir es kaum glauben, doch es hat geklappt - unsere zwei süßen Mäuse sind fit und gesund in diese wunderschöne Welt gekommen", bestätigen sie die Geburt des Jungen und des Mädchens.

"Wir könnten nicht glücklicher sein", heißt es in dem Beitrag weiter. "Jetzt beginnt eine neue Reise für uns als Familie, und wir freuen uns riesig, euch daran teilhaben zu lassen." Zudem erklärt das Paar zu den Schnappschüssen: "Ihr seht direkte Bilder aus dem Kreißsaal - der glückliche und total kaputte Papa mit unserem Jungen, und ich, super erschöpft, aber überglücklich mit unserer Tochter. Dieser Moment bedeutet uns so viel und das heißt schon nicht mehr 'Wir sind bald zu fünft', sondern 'Wir sind zu fünft'." In den folgenden Instagram-Beiträgen wolle das Paar dann mehr "über die Namen unserer Twins erzählen".

"Let's Dance"-Stars gratulieren

In der Kommentarspalte sendete die "Let's Dance"-Familie einige Glückwünsche, darunter von Jurorin Motsi Mabuse (43), die scherzte: "Nehmen wir mit auf 'Let's Dance'-Tour, gibt genügend Babysitter. Ich kenne mindestens zwei", schrieb sie und markierte ihre Jurykollegen Joachim Llambi (60) und Jorge González (57). "Let's Dance"-Profi Ekaterina Leonova (37) kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch. Ihr seht alle so toll süß zusammen aus."

Patricija Ionel nahm an der Seite von Unternehmer Tillman Schulz (35) an der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel teil. Nach der zweiten Sendung war für die beiden Schluss. Alexandru Ionel tanzte mit Influencerin Sophia Thiel (29) durch die RTL-Show. Für Thiel war jedoch in der sechsten regulären Ausgabe Schluss. Im Mai 2024 nutzten Alexandru und Patricija Ionel dann das Tanzparkett der "Let's Dance Profi Challenge", um die Geschlechter ihrer Zwillinge zu verraten.

Patricija hatte einen Brief ihres Gynäkologen bei der Produktion abgegeben, die die freudige Neuigkeit im Anschluss geheim hielt. Am Ende ihres Tanzes erfuhren Alexandru und Patricija Ionel das Geschlecht, als blaues und pinkes Konfetti über das Tanzparkett flog.

Die beiden sind seit 2022 verheiratet. Ende Januar 2022 verkündeten sie zudem die Geburt ihres ersten Sohnes Noelis.