1 Hier müssen die Schmerzen schon da gewesen sein: Benjamin Piwko und Profitänzerin Isabel Edvardsson nach ihrem Auftritt Foto: TVNOW / Gregorowius

Sorge um Kampfkunstmeister und Schauspieler Benjamin Piwko! Er muss vorerst pausieren, nachdem er sich in der "Let's Dance"-Show am Freitag verletzt hatte.

Benjamin Piwko (39) hat sich bei seiner "Let's Dance"-Performance am Freitagabend, ein Jive mit Profitänzerin Isabel Edvardsson (36), am unteren Rücken verletzt. Schon bei der Juryverkündung am Ende der Live-Show war der gehörlose Kampfkunstmeister und Schauspieler nicht mehr im Saal. Laut Sender RTL hat er sich "eine Blockade des Iliosakral-Gelenks zugezogen und musste deshalb ärztlich versorgt werden".

"Ich bin bei der letzten Rolle falsch aufgekommen. Ich habe das Juryurteil abgewartet, dann bin ich direkt zum Arzt. Es tut sehr weh, aber ich bin ein Kämpfer und werde auf jeden Fall morgen zum Training gehen. Auch wenn ich nicht mittrainieren kann, werde ich zumindest zuschauen und versuchen den Tanz so zu lernen", wird Piwko zitiert.

Noch in der Nacht hatte der Sender via Instagram bereits leichte Entwarnung gegeben: "Was für ein Schock kurz vor der Entscheidung: Benjamin fehlt, weil er sich verletzt hat. Wir können jetzt Entwarnung geben! Die ISG-Blockade am Kreuzbein-Darmbein-Gelenk ist weg und Benjamin ist wieder eingerenkt".

Wie lange Piwko pausieren muss und ob er nächsten Freitag bei "Let's Dance" tanzen kann, entscheidet sich laut RTL "in den kommenden Tagen"...

