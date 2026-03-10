Lets Dance: Zuschauer müssen sich auf Änderung einstellen

Seit dem 27. Februar läuft die 19. Staffel von "Let's Dance". Mit Sonya Kraus musste sich bereits die erste Kandidatin verabschieden. Bevor es am Freitag in die nächste Runde geht, hat RTL eine Änderung angekündigt. Ende März wird die Show einmalig von Freitag auf Sonntag verschoben.
Während sich die 13 verbliebenen Promis und ihre Tanzprofis aktuell auf die zweite reguläre "Let's Dance"-Show am Freitag vorbereiten, hat RTL eine Programmänderung angekündigt. Ende März erhält die Sendung für eine Ausgabe einen völlig neuen Sendeplatz.