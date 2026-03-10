Lets Dance: Zuschauer müssen sich auf Änderung einstellen

Seit dem 27. Februar läuft die 19. Staffel von "Let's Dance". Mit Sonya Kraus musste sich bereits die erste Kandidatin verabschieden. Bevor es am Freitag in die nächste Runde geht, hat RTL eine Änderung angekündigt. Ende März wird die Show einmalig von Freitag auf Sonntag verschoben.

Während sich die 13 verbliebenen Promis und ihre Tanzprofis aktuell auf die zweite reguläre "Let's Dance"-Show am Freitag vorbereiten, hat RTL eine Programmänderung angekündigt. Ende März erhält die Sendung für eine Ausgabe einen völlig neuen Sendeplatz.

"Let's Dance" weicht für Fußball aus Die vierte Episode der beliebten Tanzshow wird nicht am Freitag, 27. März, laufen, sondern erst zwei Tage später am 29. März. Damit wird die Live-Show an einem ungewohnten Tag ausgestrahlt: an einem Sonntag. Bei der Uhrzeit müssen sich die Fans allerdings nicht umstellen. "Let's Dance" startet am 29. März wie immer zur Primetime um 20:15 Uhr (RTL und RTL+).

Damit macht die Tanzshow dem Fußball Platz. Denn am Freitag, 27. März, überträgt der Privatsender das DFB-Testspiel gegen die Schweiz.

Karfreitag wird nicht getanzt

Eine Woche später müssen sich Zuschauerinnen und Zuschauer dann ebenfalls auf Änderungen bei "Let's Dance" gefasst machen. Denn wie in den Vorjahren wird die Sendung an Karfreitag, 3. April, pausieren. An dem Feiertag sind Tanzveranstaltungen nicht erlaubt.