Lets Dance: Vanessa Borck tritt mit Profi-Tänzerin an

"Ich tanze mit einer Frau": Das hat Vanessa Borck für ihre "Let's Dance"-Teilnahme angekündigt. Wie sie sich ihre Parkettpartnerin vorstellt und warum sie keinen männlichen Profi an ihrer Seite möchte, hat sie vorab ebenfalls schon verraten.

Egal, wie weit sie kommt - Vanessa Borck (29) wird bei "Let's Dance" für Aufsehen sorgen. Denn wie die Influencerin und frühere "Princess Charming" verraten hat, wird sie ab dem 27. Februar mit einer Frau über das TV-Tanzparkett wirbeln. Es ist aber nicht das erste Mal, dass es eine solche Kombi gibt.

Borck, die mit ihrer Ex-Frau Ina eine Tochter hat, und 2025 als "Princess Charming" nach einer neuen Liebe suchte, erzählte gegenüber RTL, dass sie aber keinen Wunsch für ihren weiblichen Tanzprofi habe. Da sie jedoch 1,79 Meter misst, könne sie sich vorstellen, dass sie auch eine größere Partnerin zur Seite bekomme, damit es nicht so eine "große Differenz" gebe. Ansonsten hoffe sie einfach, dass die Chemie stimme, damit sich die beiden Frauen beim Tanzen gut fühlen könnten.

"Das könnte ich mit einem Mann so gar nicht ausleben"

Im Interview mit "Bild" betonte Vanessa Borck zudem ihre Entscheidung mit den Worten: "Zwei Frauen können genauso tanzen, fühlen, flirten und eine Geschichte erzählen." Sie wolle als feminine queere Frau mit Vorurteilen aufräumen. "Durch meine Sexualität fühle ich mich Frauen einfach näher. Und Tanzen hat ja extrem viel mit Gefühl zu tun, auch mit Flirten. Das könnte ich mit einem Mann so gar nicht ausleben."

Vanessa "Nessi" Borck wurde gemeinsam mit ihrer damaligen Ehefrau durch den YouTube-Kanal "Couple On Tour" bekannt. Die beiden bekamen dank einer Samenspende Tochter Olivia Rose. Kurz bevor Nessi das Kind zur Welt brachte, erlitt Ina 2022 einen Schlaganfall. Ein schwerer Schicksalsschlag für die Beziehung, die schließlich 2024 zerbrach.

Premiere mit Kerstin Ott

Nach Kerstin Ott (44) ist Vanessa Borck die zweite "Let's Dance"-Kandidatin, die mit einer Profi-Partnerin antreten wird. Die Schlagersängerin sorgte 2019 in der zwölften Staffel für eine Premiere, als sie mit Regina Luca (37) antrat. Das Frauenduo schied jedoch schon nach der fünften Folge aus. Im vergangenen Jahr legte Profitänzerin Renata Lusin (38) im Rahmen des Partner-Switches einen Tango mit Stuntfrau Marie Mouroum (33) aufs Parkett. Ex-"Prince Charming" Nicolas Puschmann (34) tanzte 2021 mit Vadim Garbuzov (38) im ersten Männerpaar der Show. Die beiden erreichten einen beachtlichen dritten Platz.

14 Promis bei "Let's Dance" 2026

Die 19. Staffel startet am 27. Februar (20:15 Uhr, RTL und RTL+) mit der Kennenlernshow. 14 Promis werden dabei sein: Neben Vanessa Borck noch Musiker Ross Antony, Schauspielerin Esther Schweins, Moderatorin Sonya Kraus, die Sängerinnen Anna-Carina Woitschack und Nadja Benaissa, "GZSZ"-Star Jan Kittmann, Rapper Milano, Komiker Simon Gosejohann, Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer, Sportler Joel Mattli, Fitness-Influencer Willi Whey, Model Betty Taube und Influencerin Bianca Heinicke.