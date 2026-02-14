Lets Dance: Vanessa Borck tritt mit Profi-Tänzerin an

"Ich tanze mit einer Frau": Das hat Vanessa Borck für ihre "Let's Dance"-Teilnahme angekündigt. Wie sie sich ihre Parkettpartnerin vorstellt und warum sie keinen männlichen Profi an ihrer Seite möchte, hat sie vorab ebenfalls schon verraten.
Egal, wie weit sie kommt - Vanessa Borck (29) wird bei "Let's Dance" für Aufsehen sorgen. Denn wie die Influencerin und frühere "Princess Charming" verraten hat, wird sie ab dem 27. Februar mit einer Frau über das TV-Tanzparkett wirbeln. Es ist aber nicht das erste Mal, dass es eine solche Kombi gibt.