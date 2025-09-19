Lets Dance-Tour: Isabel Edvardsson springt für Motsi Mabuse ein

Profitänzerin Isabel Edvardsson wird bei einigen Stationen der "Let's Dance"-Tour am Jurypult Platz nehmen und Motsi Mabuse vertreten.

Bei der "Let's Dance"-Tour wird wie vergangenes Jahr Isabel Edvardsson (43) "ein paar Mal" Jurymitglied Motsi Mabuse (44) vertreten. In einem Video, das auf "rtl.de" zu sehen ist, zeigte sich die Profitänzerin sehr dankbar über ihren "Aushilfsjob". Sie freue sich darauf, zwischen den beiden Kult-Juroren Joachim Llambi (61) und Jorge González (58) Platz nehmen zu dürfen: "Wir sind mittlerweile ganz gut eingespielt", so die 43-Jährige.

Die "Let's Dance"-Tour soll von Anfang November bis Anfang Dezember 2025 stattfinden. Dann zeigen Promis und Profis wieder, was sie auf dem Tanzparkett können. Neben der Jury ist auch Moderator Daniel Hartwich (47) mit von der Partie.

Diese Promis sind dabei

Die "Let's Dance"-Tour startet am 1. November in Riesa, Sachsen, und endet am 4. Dezember in Mannheim, Baden-Württemberg. Mit dabei sind auf der Promi-Seite: "Dancing Star 2025" Diego Pooth (22), Fabian Hambüchen (37), Taliso Engel (23), Mark Keller (60), Ann-Kathrin Bendixen (25) und Ella Endlich (41). Marie Mouroum (33) soll an einigen Terminen einspringen.

Die 18. Staffel der beliebten RTL-Show "Let's Dance" endete Ende Mai: Diego Pooth holte sich gemeinsam mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) dabei den Titel "Dancing Star 2025". Er setzte sich im ersten rein männlichen "Let's Dance"-Finale 2025 gegen Fabian Hambüchen und Taliso Engel durch.