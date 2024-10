Lets Dance-Tour: Ann-Kathrin Bendixen und Mark Keller müssen passen

Beide hatten sich so sehr auf die anstehende "Let's Dance"-Tour gefreut. Jetzt die bittere Nachricht: Influencerin und Welt-Reisende Ann-Kathrin Bendixen (24) und Schauspieler und Sänger Mark Keller (59) müssen ihre "Let's Dance"-Tour-Teilnahme absagen. Der Grund: Beide haben sich am Bein verletzt und müssen deshalb verzichten. Wie RTL jetzt verkündete, sind dafür andere, hochkarätige Promis mit an Bord.

Bittere Tour-Absage nach Roller-Unfall in Vietnam

In der vergangenen Staffel hatte Globetrotterin Ann-Kathrin Bendixen mit Tanzpartner Valentin Lusin (37) einen beachtlichen vierten Platz belegt. Im Vietnam-Urlaub mit Kumpel und "Let's Dance"-Sieger Gabriel Kelly (23) passierte es dann: Bendixen verletzte sich bei einem Roller-Unfall schwer am Knie. Mit einer dicken Schiene lässt sich schlecht auf Profi-Niveau tanzen, so dass ihre Absage unausweichlich ist. "Es tut mir in der Seele weh", so die 24-Jährige in einer Video-Botschaft, "es wäre eine sehr aufregende, schöne Zeit für mich geworden."

Lesen Sie auch

Achillessehnen-Anriss seit dem "Magic Moment"

Eine traurige Nachricht haben auch Mark Keller und Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (36) zu verkünden. Den sechstplatzierten Mark Keller plagen ebenfalls Schmerzen am Bein - und dies schon seit der letzten Staffel. Kurz nach ihrem "Magic Moment"-Auftritt humpelte Mark vom Parkett. "Die Achillessehne ist leicht angerissen, und sie könnte ganz abreißen." Bei Menzinger bedankt sich Keller für ihre "unglaublichen Choreographien und einen Kindheitstraum, den ich habe erleben dürfen." Für die Tour muss aber auch er passen.

"Let's Dance"-Promis springen ein

Die Zuschauer können sich dennoch auf viele Stars freuen bei der "Let's Dance"-Tour. Neben Jana Wosnitza (31), Detlef Soost (54) und Gabriel Kelly werden die Tanz-Fans noch häufiger Sängerin Lina Larissa Strahl (26) sehen. Auch Ex-Bachelorette Sharon Battiste (32) und René Casselly (28), "Let's Dance"-Sieger 2022, werden mit dabei sein. Die Tanz-Tour mit 23 Terminen startet am 29.10. in Riesa und endet am 28.11. in Zürich.