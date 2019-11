1 Sabrina Mockenhaupt an der Seite ihres "Let's Dance"-Partners Erich Klann Foto: imago images / Rene Traut

Sabrina Mockenhaupt nimmt unter leicht erschwerten Bedinungen an der Live-Tour von "Let's Dance" teil - das Sportass ist schwanger!

"Let's Dance"-Star Sabrina Mockenhaupt (38), die in der vergangenen Ausgabe der Tanzshow als Achtplatzierte vom Parkett ging, nimmt derzeit an der Live-Tour der RTL-Produktion teil. Allerdings tut sie dies nicht nur gemeinsam mit ihrem Tanzpartner - die Langstreckenläuferin hat noch weitere Gesellschaft auf der Bühne, wie die "Bild am Sonntag" erfahren hat. Denn "Mocki" ist in der 15. Woche schwanger und bringt dem ungeborenen Nachwuchs schon jetzt Rhythmusgefühl bei.

"In den ersten Wochen hatte ich schon ganz schön mit Stimmungsschwankungen, Kurzatmigkeit und vor allem Müdigkeit zu kämpfen", wird die 38-Jährige von der Seite zitiert. "Aber das zweite Trimester ist wohl generell das Angenehmste." Tränen würden bei ihr derzeit nur dann fließen, wenn sie zu wenig Schlaf abbekommt.

Da strahlt selbst Llambi

Seit August dieses Jahres ist die Sportlerin mit ihrem Mann Kai Gregor (50) verheiratet. Kurz danach merkte sie dann laut "Bild" bei einem Wettkampf, dass sie offenbar für zwei läuft. Denn nach nur einem Kilometer sei ihr bereits die Puste ausgegangen: "Am Tag danach war ich dann so müde, dass ich mir kurzerhand einen Test geholt habe - und der war dann positiv."

"Let's Dance"-Chefjuror Joachim Llambi (55) freut sich gegenüber der "Bild" über die frohe Kunde: "Ich gratuliere natürlich herzlich! Das ist Mockis Jahr: Erst lernt sie bei uns tanzen, dann heiratet sie und jetzt kriegt sie auch noch ein Baby!"