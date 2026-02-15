Lets Dance-Star Ross Antony: Darum geht er als Letzter ins Bett

Ist Ross Antony etwa ein kleiner Kontrollfreak? Wie der Sänger in einem Clip hinter den "Let's Dance"-Kulissen erzählt, geht er zuhause immer als Letzter ins Bett, um sicherzugehen, dass alle Lichter und der Kamin aus sind.

Sänger, Moderator, Musicaldarsteller, Backbuch-Autor: Ross Antony (51) hat in seiner Karriere, die er 2001 als Mitglied in der "Popstars"-Band Bro'Sis startete, schon viele Stationen erlebt. Bald stellt er sich der nächsten Herausforderung bei "Let's Dance" (ab 27. Februar, 20:15 Uhr, RTL und RTL+). In einem am Sonntag veröffentlichten Vorstellungsvideo für die Tanzshow gab sich der gebürtige Brite gewohnt humorvoll und verriet einige private Anekdoten.

Am Abend kontrolliert Ross Antony das Haus So erzählte der meist sehr aufgedrehte Antony, dass er privat "viel ruhiger" sei und daheim durchaus seine "ruhige Phase" habe. "Ich setze mich die meiste Zeit, wenn ich zu Hause bin, auf dem Sofa mit einer Tasse Tee hin und schaue mir meine Lieblingsserie an."

Zudem offenbarte er einen Tick: "Ich muss immer als Letzter ins Bett gehen, weil ich immer Angst habe, dass die nicht die Lichter ausmachen oder der Kamin weiter brennt oder was noch." Und das aus einem bestimmten Grund: Denn seine Familie sei "ein bisschen tollpatschig". Dabei würde er zu gerne einmal als Erster einschlafen - bevor sein Mann anfängt, zu schnarchen. Denn das sei für ihn "das Schlimmste überhaupt". Antony bekundete: "Ich liege immer eine Stunde da, bevor ich überhaupt schlafen kann, weil ich denke: Was träumt er dann bitte?"

Größter Lernmoment: das Jawort

Ansonsten scheint er aber mit Ehemann Paul Reeves (51) immer noch glücklich zu sein. "Wir sind inzwischen 24 Jahre zusammen", erzählte der Entertainer stolz und fügte lachend hinzu: "Kaum zu glauben, denn ich sehe immer noch so jung aus." Seinen Mann zu heiraten, sei sein größter Lernmoment im Leben gewesen. Als Reeves ihm den Antrag machte, habe er gemerkt, "was für eine Verantwortung es ist, in einer richtigen Beziehung zu sein und einen anderen Mensch in sein Leben reinzulassen. Es war eine riesige Verantwortung und ich habe es geliebt".



Ross Antony möchte von Tanzprofi motiviert werden

Ob Ross Antony bei "Let's Dance" mit einer Frau oder einem Mann tanzt, ist noch nicht bekannt. Influencerin Vanessa Borck (29) kündigte am Samstag an, mit einer Profi-Partnerin über das Parkett zu wirbeln. Sängerin Kerstin Ott (44) hatte das 2019 bereits mit Regina Luca (37) vorgemacht. Zwei Jahre später zog Ex-"Prince Charming" Nicolas Puschmann (34) nach und bildete mit Vadim Garbuzov (38) das erste Männerpaar der Show.

Auf jeden Fall benötige er jemanden an seiner Seite, der ihn motiviere, betonte Ross Antony bereits im RTL-Interview. Denn: "Ich bin immer jemand, der gerne aufgibt."