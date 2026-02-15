Lets Dance-Star Ross Antony: Darum geht er als Letzter ins Bett

Ist Ross Antony etwa ein kleiner Kontrollfreak? Wie der Sänger in einem Clip hinter den "Let's Dance"-Kulissen erzählt, geht er zuhause immer als Letzter ins Bett, um sicherzugehen, dass alle Lichter und der Kamin aus sind.
Sänger, Moderator, Musicaldarsteller, Backbuch-Autor: Ross Antony (51) hat in seiner Karriere, die er 2001 als Mitglied in der "Popstars"-Band Bro'Sis startete, schon viele Stationen erlebt. Bald stellt er sich der nächsten Herausforderung bei "Let's Dance" (ab 27. Februar, 20:15 Uhr, RTL und RTL+). In einem am Sonntag veröffentlichten Vorstellungsvideo für die Tanzshow gab sich der gebürtige Brite gewohnt humorvoll und verriet einige private Anekdoten.