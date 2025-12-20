Der amtierende "Let's Dance"-Gewinner hat sich auch im Weihnachtsspecial der RTL-Tanzshow durchgesetzt: Diego Pooth durfte sich trotz Patzer beim Langsamen Walzer gemeinsam mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova feiern lassen.
Sein erfolgreiches TV-Jahr schließt sich mit einem weiteren Sieg ab: Diego Pooth (22) hat die Weihnachtsausgabe von "Let's Dance" (RTL, auch via RTL+) am Freitagabend gewonnen. Der Gewinner der diesjährigen 18. "Let's Dance"-Staffel konnte sich trotz Patzer gegen Promis wie Schauspieler Wayne Carpendale (48) oder Sängerin Vanessa Mai (33) durchsetzen.