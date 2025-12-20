Der amtierende "Let's Dance"-Gewinner hat sich auch im Weihnachtsspecial der RTL-Tanzshow durchgesetzt: Diego Pooth durfte sich trotz Patzer beim Langsamen Walzer gemeinsam mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova feiern lassen.

Sein erfolgreiches TV-Jahr schließt sich mit einem weiteren Sieg ab: Diego Pooth (22) hat die Weihnachtsausgabe von "Let's Dance" (RTL, auch via RTL+) am Freitagabend gewonnen. Der Gewinner der diesjährigen 18. "Let's Dance"-Staffel konnte sich trotz Patzer gegen Promis wie Schauspieler Wayne Carpendale (48) oder Sängerin Vanessa Mai (33) durchsetzen.

Kleiner Fehler hält sie nicht auf Beim ersten Tanz mussten Pooth und Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) allerdings einen wackeligen Moment erleben. Der 22-Jährige zitterte deutlich bei einer Hebefigur. "Du hast gekämpft, du hast nicht aufgegeben", zeigte sich Jurorin Motsi Mabuse (44) trotzdem beeindruckt. "Wenn RTL das große Gewichtheben macht, macht da nicht mit, das ist nichts für dich", konnte sich Joachim Llambi (61) einen Seitenhieb nicht verkneifen. Die Hebefigur habe sonst immer geklappt, versicherte Pooth und zeigte die Figur kurzerhand noch einmal erfolgreich vor der Jury. Mabuse, Llambi und Jorge González (58) gaben am Ende 27 Punkte. Für den zweiten Tanz, einen Jive, gab es 30 Punkte.

"Let's Dance - Die große Weihnachtsshow" war bereits aufgezeichnet. Die Abstimmung des Publikums erfolgte am Freitagabend. Die Rankings der Jury und der Zuschauer entschieden in Kombination über den Sieg und welches aufgezeichnete Ende ausgestrahlt wurde. Am Ende konnten sich Pooth und Leonova den weihnachtlichen Pokal und 10.000 Euro für den guten Zweck abholen.

Laut "RTL.de" gibt es weitere Stars, die sich in der Vergangenheit sowohl über den "Let's Dance"- als auch den "Christmas Dancing Star"-Titel freuen durften, dazu gehören René Casselly, Anna Ermakova, Rúrik Gislason und Magdalena Brzeska.

Diego Pooth stellte ab 21. Februar seine Tanzqualitäten bei "Let's Dance" unter Beweis. "Die große Bühne ist nicht meins: Scheinwerfer an und alle Augen auf mich, aber dem muss ich mich stellen, sonst habe ich keine Chance", erklärte der Sohn von Verona Pooth (57) spot on news vor der Sendung. Er wolle "mit Fleiß und Disziplin mein überschaubares Talent wettmachen. Für mich ist das eine sportliche Herausforderung - ein Wettkampf." Dieser Wettkampfgedanke brachte dem 22-Jährigen den gewünschten Erfolg. Gemeinsam mit Ekaterina Leonova gewann er die 18. Staffel und setzte sich überraschend gegen Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen (38) und Para-Schwimmer Taliso Engel (23) durch.