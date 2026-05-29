Lets Dance-Showdown: Die drei Finalisten im Check

Eine sportliche und emotionale Reise erreicht ihren Höhepunkt: An diesem Freitag steigt das große Finale von "Let's Dance" bei RTL und RTL+. Woche für Woche haben sich Musiker Milano (27), Ninja-Warrior-Athlet Joel Mattli (32) und Sängerin Anna-Carina Woitschack (33) über das Tanzparkett gekämpft - jetzt entscheidet sich, wer den Pokal holt. Wer tritt die Nachfolge von Diego Pooth (22) an?

Anna-Carina Woitschack Anna-Carina Woitschack ist die einzige Frau im Finale - und bildet mit Evgeny Vinokurov (35), der die Tanzshow bislang noch nie gewonnen hat, eines der stärksten Paare der Staffel. Mehrfach holten sich die beiden die höchste Jurywertung des gesamten Feldes, zuletzt im Halbfinale. Joachim Llambi (61) urteilte deshalb nach Show elf: "Zwei Paare waren an diesem Abend kaum zu schlagen: Anna und Evgeny sowie Milano und Marta. Beide haben mit starken Leistungen verdient die Plätze eins und zwei unter sich ausgemacht." Die ausgeschiedenen Ross Antony (51) und Mariia Maksina sowie die Finalisten Joel und Malika hätten dagegen gerade im ersten Tanz ihre Probleme gehabt. "Bei Ross fehlte es etwas an Takt und Partnering, bei Joel vor allem am Rhythmus und an den Körperpositionen."

Einen Dämpfer für Woitschack gab es hingegen in Show zehn, als sie laut Llambi mit der Rumba ihre bisher "schwächste Leistung" seit Show eins gezeigt hat. "'Let's Dance' ist kein Sprint, sondern ein Marathon", fasste die Sängerin bei Instagram anschließend zusammen. "Und manchmal gibt es Abende, an denen man spürt, dass ein Tanz vielleicht nicht ganz der eigene war", erklärte sie ihren rund 177.000 Followern. Die Rumba habe sie definitiv herausgefordert. "Und trotzdem habe ich jeden einzelnen Moment auf diesem Parkett genossen. Denn am Ende geht es manchmal um so viel mehr als 'nur' um Punkte."

Joel Mattli

Joel Mattli und Malika Dzumaev (35), die 2024 mit Gabriel Kelly (24) die Show gewann, lagen im Halbfinale neben Ross und Mariia zwar auf Platz drei, doch in den vorangegangenen Shows standen sie mehrmals ganz oben auf der Punkteliste. Unter anderem holten sie Ende März mit einem Jive die ersten 30 Punkte der Staffel. Bei der Kennenlernshow Ende Februar wurde bereits das Potenzial des Sportlers und Ninja-Warrior-Stars deutlich. Er sicherte sich zum Auftakt das Direktticket, das ihn vor einem Ausscheiden in der ersten offiziellen Liveshow schützte.

Seinen rund 145.000 Instagram-Followern erklärte der Schweizer in einem gemeinsamen Statement mit seiner Tanzpartnerin zum Finaleinzug: "Wir können es immer noch kaum glauben. Was wir in den letzten Wochen erleben durften, bedeutet uns unendlich viel! Danke für jede Nachricht, jeden Anruf, jedes Mitfiebern und jede einzelne Unterstützung." Die "Let's Dance"-Reise sei "von Anfang an bis jetzt etwas ganz Besonderes für uns - und jetzt tatsächlich im Finale stehen zu dürfen, fühlt sich einfach surreal an".

Milano

Rapper Milano (27) und Tanzprofi Marta Arndt (36), die noch ohne "Let's Dance"-Sieg ist, konnten sich von Woche zu Woche steigern. Zuletzt bekamen sie im Halbfinale für ihre Tänze 29, 25 und 30 Punkte. Bereits im Viertelfinale betonte Joachim Llambi bei Instagram, dass das Paar "mit starken Choreografien" überzeuge und der Musiker "ein fantastischer Tänzer" sei.



Auch beim Publikum kommen die beiden gut an. "Diese Unterstützung im Studio war einfach unglaublich", erklärte Milano gemeinsam mit Arndt seinen etwa 331.000 Instagram-Abonnenten nach dem Halbfinale. "Die Stimmung, eure Stimmen, euer Applaus, wir waren selbst komplett überwältigt davon, wie laut ihr für uns wart." Egal, wie es für die beiden am Freitag ausgeht, für Milano steht längst fest, dass die beiden weiter Kontakt haben und für seine Bühnenshows vielleicht sogar zusammenarbeiten werden. "Marta und ich trainieren jetzt seit zehn Wochen zusammen, aber man hat wirklich das Gefühl, dass wir uns schon seit über zehn Jahren kennen", sagte er Anfang Mai im Gespräch mit spot on news. "Es gibt einfach diese Harmonie zwischen uns beiden, die wirklich nichts mit Arbeit zu tun hat, sondern wir trainieren gerne zusammen. Wir könnten auch noch drei Monate weitermachen (lacht)."