Lets Dance-Showdown: Die drei Finalisten im Check

Seit Ende Februar trainieren die Promis Woche für Woche auf dem Tanzparkett. Jetzt steht das Finale der RTL-Tanzshow "Let's Dance" an: Milano, Joel Mattli und Anna-Carina Woitschack kämpfen um den Titel "Dancing Star 2026".
Eine sportliche und emotionale Reise erreicht ihren Höhepunkt: An diesem Freitag steigt das große Finale von "Let's Dance" bei RTL und RTL+. Woche für Woche haben sich Musiker Milano (27), Ninja-Warrior-Athlet Joel Mattli (32) und Sängerin Anna-Carina Woitschack (33) über das Tanzparkett gekämpft - jetzt entscheidet sich, wer den Pokal holt. Wer tritt die Nachfolge von Diego Pooth (22) an?