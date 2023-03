1 Sharon Battiste musste kurz vor der Show am Freitag den Tanz-Partner wechseln. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Für Sharon Battiste wird die zweite Entscheidungsshow bei "Let's Dance" am Freitag besonders aufregend: Sie muss kurz vor der Show ihren Tanz-Partner wechseln. Dabei wird der Contemporary-Tanz zu R.E.M. schon fordernd genug...









Sharon Battiste (31) tanzte bisher mit Profi-Tänzer Christian Polanc (44) über das Parkett bei "Let's Dance" - jetzt muss die Ex-Bachelorette sich allerdings umstellen. Ihr Partner fällt für die Folge am Freitag aus, wie RTL mitteilt.

Polanc hat seit der zweiten Show eine schmerzhafte Entzündung im Fuß, heißt es zur Begründung. Doch Ersatz steht schon bereit: Alexandru Ionel (28), der die Show in der ersten Sendung verlassen musste, trainiert bereits mit der 31-Jährigen. Ionel war vergangenen Freitag mit Model Alex Mariah Peter (25) aus dem Wettbewerb ausgeschieden.

Besondere Herausforderung: Contemporary zu R.E.M.

Die Nachrichten teilte auch Battiste in ihrer Instagram-Story mit betenden Händen und einem Herzchen. Battiste und Ionel stehen nun vor der Herausforderung, sich in wenigen gemeinsamen Trainingsstunden auf den ersten Contemporary-Tanz der Staffel vorzubereiten. Der Profitänzer gibt sich optimistisch: "Ich hoffe sehr, dass es in diesen wenigen Stunden, die wir haben, einfach großartig wird."

Das Motto der zweiten Entscheidungsshow lautet "Born in": Jedes Paare tanzt zu einem Song aus dem Geburtsjahr des Prominenten. Bei Battiste und Ionel wird das "Losing My Religion" von R.E.M. Polanc drückt den beiden von zuhause aus "wahnsinnig doll die Daumen" und hofft, ab nächster Woche wieder fit zu sein.