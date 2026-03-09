Lets Dance-Profi : Tanja Szewczenko schmeißt Babyparty für Evgeny Vinokurov

Für die aktuelle "Let's Dance"-Staffel trainiert Profi-Tänzer Evgeny Vinokurov (35) derzeit fast täglich mit Sängerin Anna-Carina Woitschack (33). Ob die beiden auf dem Siegertreppchen landen werden, muss sich noch zeigen (freitags, 20:15 Uhr, RTL). Privat steht ihm bald aber schon ein besonderes Glück bevor: Der 35-Jährige wird zum dritten Mal Vater. Die Babyparty für seine Frau Nina Bezzubova schmiss jetzt eine prominente Kollegin - die ehemalige Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko (48).

Kinder besuchen den gleichen Kindergarten Das verrieten die beiden am Wochenende in einem gemeinsamen Instagram-Posting. "Unsere Kinder gehen zufällig in den gleichen Kindergarten. Ja, so klein ist die Welt", erzählte Szewczenko in dem Video. Sie selbst ist bereits dreifache Mutter und nahm auch schon an "Let's Dance" teil: 2014 erreichte sie dort an der Seite von Profi Willi Gabalier den zweiten Platz, hinter Sänger Alexander Klaws (42).

Nun richtete sie ihr Haus für die Babyparty her. "Ich selbst bin nie in den Genuss einer solchen Party gekommen, finde es aber eine absolut süße Idee", verriet die 48-Jährige dazu. "Kleine Geschenke wie Windeltorte oder nützliches für das Baby. Spiele wie STADT LAND BABY, Babyfotos aller oder Babybrei Sorten schmecken sind nur einige coole Ideen für einen schönen gemeinsamen Nachmittag mit lieben Menschen." Sie gab einige Einblicke in die Veranstaltung: "Auch haben wir Bodies, Lätzchen und kleine Bauklötze bemalt, die Nina dann am Ende mit nach Hause nehmen konnte."

"Das Haus war von Fröhlichkeit erfüllt"

Es sei ein "rundum schöner Nachmittag" gewesen, bilanzierte Szewczenko. "Das Haus war von Fröhlichkeit erfüllt, Kinder tobten durch den Garten und auch wenn es meine erste Baby Shower war, war es definitiv die Beste."

In dem Clip ist zu sehen, wie Nina Bezzubova mit deutlich sichtbarem Babybauch überrascht das Haus betritt, hinter ihr folgt Evgeny Vinokurov, der begeistert klatscht. Offenbar ist die Schwangerschaft schon recht weit fortgeschritten. "Nun ist es nicht mehr lange, bis Nina und Evgeny endlich ihr drittes kleines Wunder in den Armen halten dürfen und dafür wünschen wir euch alles erdenklich Gute!", verriet Szewczenko nämlich noch.

Seit 2021 verheiratet

Evgeny Vinokurov heiratete Nina Bezzubova, die ebenfalls Tänzerin ist, im September 2021. Einen Monat später kam ihr erstes Kind, Sohn Nio Vera, zur Welt. Im Oktober 2023 folgte Tochter Evie Hope. Zuvor war der Tänzer mit Christina Hänni (36) liiert und sogar verlobt. Sie war von 2005 bis 2016 seine Tanzpartnerin. 2018 wurde die Trennung bekannt. Sie hat mit Sänger Luca Hänni (31) ebenfalls das Familienglück gefunden. Die beiden bekamen im Juni 2024 eine Tochter.