Lets Dance-Profi : Tanja Szewczenko schmeißt Babyparty für Evgeny Vinokurov

"Let's Dance"-Profi Evgeny Vinokurov wird bald zum dritten Mal Vater. Die Babyparty hat eine frühere Kandidatin der RTL-Show organisiert und ausgerichtet.
Für die aktuelle "Let's Dance"-Staffel trainiert Profi-Tänzer Evgeny Vinokurov (35) derzeit fast täglich mit Sängerin Anna-Carina Woitschack (33). Ob die beiden auf dem Siegertreppchen landen werden, muss sich noch zeigen (freitags, 20:15 Uhr, RTL). Privat steht ihm bald aber schon ein besonderes Glück bevor: Der 35-Jährige wird zum dritten Mal Vater. Die Babyparty für seine Frau Nina Bezzubova schmiss jetzt eine prominente Kollegin - die ehemalige Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko (48).