Lets Dance-Paar: Jan Kittmann und Kathrin Menzinger äußern sich zu Liebesgerüchten

Seit "Let's Dance" kursieren Gerüchte um Jan Kittmann und Kathrin Menzinger: Auf dem Parkett wirkten der "GZSZ"-Star und die Profitänzerin auffällig vertraut. Nun haben sich beide zu der Spekulation geäußert.
Jan Kittmann (43) belegte bei der gerade zu Ende gegangenen 19. Staffel von "Let's Dance" gemeinsam mit Kathrin Menzinger (37) den fünften Platz. Auf dem Tanzparkett harmonierten der Schauspieler und die Profitänzerin so gut, dass schnell Getuschel aufkam: Könnten sich die beiden auch abseits des Tanzens über die vergangenen intensiven Monate näher gekommen sein? Gegenüber "Bild" beziehen sie jetzt Stellung. "Gerüchte zu Affären bei 'Let's Dance' gibt es jedes Jahr regelmäßig, auch in dieser Staffel. Das bleibt wohl bei leidenschaftlichen Tänzen nicht aus", betont Kittmanns Management.