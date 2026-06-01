Lets Dance-Paar: Jan Kittmann und Kathrin Menzinger äußern sich zu Liebesgerüchten

Seit "Let's Dance" kursieren Gerüchte um Jan Kittmann und Kathrin Menzinger: Auf dem Parkett wirkten der "GZSZ"-Star und die Profitänzerin auffällig vertraut. Nun haben sich beide zu der Spekulation geäußert.

Jan Kittmann (43) belegte bei der gerade zu Ende gegangenen 19. Staffel von "Let's Dance" gemeinsam mit Kathrin Menzinger (37) den fünften Platz. Auf dem Tanzparkett harmonierten der Schauspieler und die Profitänzerin so gut, dass schnell Getuschel aufkam: Könnten sich die beiden auch abseits des Tanzens über die vergangenen intensiven Monate näher gekommen sein? Gegenüber "Bild" beziehen sie jetzt Stellung. "Gerüchte zu Affären bei 'Let's Dance' gibt es jedes Jahr regelmäßig, auch in dieser Staffel. Das bleibt wohl bei leidenschaftlichen Tänzen nicht aus", betont Kittmanns Management.

So sieht das auch Menzinger. "Solche Gerüchte gibt es bei Tanzpaaren immer wieder mal. Wenn zwei Menschen im Team gut zusammenarbeiten und sich gut verstehen, wird schnell spekuliert", erklärt sie.

Beide sind vergeben

Sowohl Kittmann als auch Menzinger sind ohnehin vergeben. Der "GZSZ"-Star ist verheiratet, hält seine Ehefrau aber aus der Öffentlichkeit heraus. Im "GZSZ"-Podcast verriet er 2020, dass er seine Frau schon über zehn Jahre kennt und kurz vor der Geburt des gemeinsamen Kindes 2018 "ganz pragmatisch" im kleinen Kreis geheiratet hat.

Kathrin Menzinger wiederum gab erst kurz vor dem "Let's Dance"-Start die Verlobung mit ihrem Partner Maximilian Kumptner bekannt. Auf Instagram postete sie im Februar eine Reihe von Fotos aus dem Asien-Urlaub mit ihrem Verlobungsring. "Eine Million Mal Ja", schrieb sie zu den Aufnahmen mit dem Fotografen, mit dem sie seit 2019 liiert ist. Zuvor war Menzinger bis 2015 in einer Beziehung mit Profitänzerkollege Vadim Garbuzov.

Am Freitag krönten sich Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack und ihr Proftänzer Evgeny Vinokurov im "Let's Dance"-Finale zum "Dancing Star 2026". Kittmann war kurz vor dem Halbfinale sehr zu seiner Überraschung ausgeschieden. Auf der "Let's Dance"-Livetour wird es allerdings ein Wiedersehen mit dem Serienstar und seiner Profitänzerin geben.