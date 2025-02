Lets Dance: Nächster Ausfall: Auch Jeanette Biedermann fehlt

1 Jeanette Biedermann hat einen grippalen Infekt. Foto: RTL / Jörn Strojny

Nach Leyla Lahouar hat es nun auch Jeanette Biedermann erwischt: Die Gesundheit spielt nicht mit und die Sängerin muss ihren Auftritt in der kommenden "Let's Dance"-Sendung absagen.











Link kopiert



Nach Leyla Lahouar (28) musste jetzt auch Jeanette Biedermann (45) ihren Einsatz in der kommenden "Let's Dance"-Sendung (28. Februar, 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+) canceln. "Die Musikerin kämpft mit einem grippalen Infekt und hohem Fieber und kann morgen ebenfalls nicht teilnehmen", gab RTL in einem Statement bekannt. Reality-TV-Star Leyla Lahouar fällt in der ersten regulären Ausgabe der 18. Staffel aufgrund einer Atemwegsinfektion aus. "Beide Kandidatinnen werden voraussichtlich nächste Woche wieder dabei sein", heißt es vom Sender.