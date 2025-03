In der ersten regulären Liveshow haben Leyla Lahouar und Jeanette Biedermann krankheitsbedingt bei "Let's Dance" gefehlt. Nun melden sich beide Kandidatinnen wieder - aus dem Tanzstudio.

Leyla Lahouar (28) und Jeanette Biedermann (45) sind "back on track": Nachdem sie in der ersten regulären Liveshow von "Let's Dance" am vergangenen Freitag ausfallen mussten, melden sich der Reality-Star und die Sängerin nun zurück.

Lahouar musste wegen einer Atemwegsinfektion pausieren. In den Instagram-Stories der Show kündigt sie zusammen mit ihrem Tanzpartner Sergiu Maruster (32) an: "Wir sind jetzt in unserer Woche eins, eigentlich ja Woche zwei, und werden jetzt natürlich wieder ordentlich Gas geben!"

Auch Biedermann, die in der vergangenen Sendung wegen eines grippalen Infekts fehlte, meldet sich aus dem Tanzstudio mit ihrem Partner Vadim Garbuzov (37) und verkündet: "Jetzt sind wir wieder am Start. Ich bin noch nicht ganz fit, aber wir geben Gas und werfen uns voll rein."

Nächste Liveshow am Freitag mit allen Teilnehmenden

Somit scheint die nächste Liveshow - nach aktuellem Stand - in Vollzahl absolviert werden zu können. Auch die anderen Teilnehmenden wie Fabian Hambüchen (37), Christine Neubauer (62) oder Ben Zucker (41) bedanken sich in den Stories bei den Zuschauenden für ihre Anrufe und zeigen, mit wie viel Motivation sie in die neue Trainingswoche einsteigen.

Lahouar hatte auf ihrem eigenen TikTok-Profil schon am Sonntag (2. März) angekündigt, dass sie wieder beim Training erscheinen werde. Dabei ging sie auch auf negative Kommentare zu ihrer "Let's Dance"-Teilnahme ein: "Ich weiß, viele haben sich gewünscht, dass ich komplett ausfalle bei 'Let's Dance' - da muss ich euch leider enttäuschen."

In der ersten regulären Liveshow der 18. Staffel von "Let's Dance" am vergangenen Freitag waren überraschend Publikumsliebling Christina Hänni (35) und Komiker Osan Yaran (38) ausgeschieden. Am kommenden Freitag (7. März) flimmert die nächste Sendung von "Let's Dance" bei RTL und RTL+ über die Bildschirme.