Lets Dance-Kandidat Taliso Engel: Er spricht über seine Sehbehinderung

Vom Schwimmbecken aufs Tanzparkett: Para-Schwimmer Taliso Engel (22) ist Teil der neuen "Let's Dance"-Staffel und wird 2025 um den Titel "Dancing Star" kämpfen. Von den anderen Kandidaten und Kandidatinnen unterscheidet ihn eine Besonderheit: Der Sportler, der bei den Paralympics in Paris Gold holte, hat seit seiner Geburt eine Sehbehinderung. Außerdem verlor er 2023 nach einer Mittelohrentzündung mit Trommelfellriss sein Hörvermögen auf dem rechten Ohr.

Im Interview mit RTL erklärte der 22-jährige Schwimmer, was das für sein Sehvermögen bedeutet: "Ich sehe auf meinem besseren Auge noch sechs bis acht Prozent, auf meinem schlechteren sind es noch drei bis vier Prozent." Weiter führt er aus: "Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass ich nur noch am äußersten Rand vom Auge zur Seite hin etwas sehe." Am schärfsten Punkt des Sehens sehe er eigentlich fast gar nichts mehr. Farben könne er aber noch sehen, worüber er sei froh sei, so Engels zudem im "RTL erleben"-Podcast.

Lesen Sie auch

Das muss Taliso Engels Tanzpartnerin beachten

Engels scheint sich sehr auf die neue sportliche Herausforderung zu freuen. Seine zukünftige Tanzpartnerin müsse eigentlich gar nicht so viel beachten, erklärt er. Wichtig sei lediglich, dass man ihm "Feinheiten nochmal besonders erklärt, weil ich halt einfach Details nicht genau sehe".

Vor der Kennenlernshow am 21. Februar (20:15 Uhr, auch als Stream bei RTL+) habe er eine ausführliche Tour durch das "Let's Dance"-Studio bekommen, damit ihm später die Orientierung leichter falle. "Ich finde mich eigentlich sehr gut zurecht." Er habe mit der Zeit Wege gefunden mit der Sehbehinderung umzugehen: "Ich erarbeite sehr viel mit Tasten. Gerade wenn ich unterwegs bin und den Untergrund nicht kenne, dann nehme ich sehr viel über die Füße wahr. Und auch übers Hören."

Das ist Taliso Engels größte Angst bei "Let's Dance"

Im Podcast-Gespräch verriet Engels seine größte Angst in Bezug auf "Let's Dance", dass er sich während der Show beim Auftritt vor dem Publikum plötzlich nicht mehr an die Choreografie erinnern könne. Zudem vermutet er, dass er sich mit schnellen Tänzen eher schwertun werde. Koordinativ sei er nicht gerade ein "Monster": "Da ist mein Kopf oft schneller als meine Füße." Vorbereitend habe er viele Übungen für die Stabilität seiner Fußgelenke gemacht, da er in dieser Hinsicht als Schwimmer "grauenhaft" aufgestellt sei.

Doch trotz der Bedenken scheint die Vorfreude auf die neue Herausforderung zu überwiegen: "Ich habe einerseits Respekt vor der anderen körperlichen Belastung als ich sie vom Schwimmen gewohnt bin, andererseits freue ich mich aber auch darauf, dabei aus meiner Komfortzone herauszugehen. Meine Erwartungen an 'Let's Dance' sind, eine neue Sportart kennenzulernen, danach hoffentlich besser tanzen zu können als jetzt und einfach eine unvergessliche Zeit zu haben."