Motsi Mabuse gibt König Charles III. beim Staatsbankett im Berliner Schloss Bellevue die Hand.

Beim feierlichen Staatsbankett im Berliner Schloss Bellevue gaben sich "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse und der englische König Charles III. freudestrahlend die Hand. Die Kamera eines Fotografen fing den besonderen Moment ein.









Seit heute Mittag gegen 14 Uhr befindet sich der englische König Charles III. (74) samt Gemahlin Camilla (75) in Deutschland. Einen ersten Höhepunkt des dreitägigen Staatsbesuchs stellte am Mittwochabend das feierliche Staatsbankett dar, das Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) zu Ehren des Monarchen im Schloss Bellevue abhielt. Auch "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (41) war zu dem festlichen Event geladen und erschien in Begleitung ihres Gatten Evgenij Voznyuk. Die Kamera eines Fotografen fing den besonderen Moment ein, als Mabuse vor dem Festessen dem königlichen Ehrengast die Hand gab.

Motsi Mabuse: "Große Ehre und Freude"

Alle 130 Gäste des Staatsbanketts im Amtssitz des Bundespräsidenten reichten dem königlichen Paar vor Beginn des Dinners die Hand. Doch gerade über das Zusammentreffen mit Mabuse, die auch in der Jury der englischen "Let's Dance"-Ausgabe "Strictly Come Dancing" sitzt, dürfte sich König Charles besonders gefreut haben. Denn wie Mabuse selbst gegenüber "RTL" erklärte, sollen der Monarch und seine Gemahlin Camilla "begeisterte Fans von 'Strictly Come Dancing'" sein.

"Es ist eine große Ehre und Freude, dass seine Majestät meinen Ehemann und mich zum Staatsbankett durch den Bundespräsidenten eingeladen und den Wunsch geäußert hat, mich und meinen Mann kennenzulernen", verriet das beliebte "Let's Dance"-Jurymitglied schon vor dem feierlichen Anlass im Schloss Bellevue "RTL", um hinzuzufügen: "Vielleicht tauschen wir uns ja auch etwas über Tanzen aus. 'Strictly Come Dancing' im Buckingham Palace wäre ein Traum".