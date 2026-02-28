Lets Dance ist zurück: Diese Tanzpaare gehen ins Rennen

Mit der großen Kennenlernshow ist "Let's Dance" in die 19. Staffel gestartet. Fünf Teams präsentierten sich erstmals auf dem Parkett, die Jury vergab die ersten Punkte - und am Ende standen die offiziellen Tanzpaare fest. Außerdem wurde das Direktticket vergeben.
Mit einer energiegeladenen Auftaktsendung ist "Let's Dance" am Freitagabend bei RTL (auch via RTL+) in die 19. Staffel gestartet. In "Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow" präsentierten sich die Promis erstmals in fünf Teams auf dem Parkett - samt erster Jury-Urteile, einigen Sticheleien von Joachim Llambi (61) und dem gewohnt lockeren Moderations-Duo Victoria Swarovski (32) und Daniel Hartwich (47). Am Ende wurden außerdem die Tanzpaare der Staffel offiziell bekanntgegeben - und auch das Direktticket wurde vergeben.