Gustav Schäfer hat sich vor der neuen "Let's Dance"-Ausgabe bei seinen Fans gemeldet und verraten, dass er den Anfang der Sendung verpasst. Das steckt dahinter.
Gustav Schäfer (37) fehlt offenbar beim Auftakt der neuen "Let's Dance"-Folge. Auf dem Instagram-Account der RTL-Show heißt es, der Tokio-Hotel-Star werde nicht von Anfang an auf dem Parkett stehen. "Aber keine Sorge, ganz ohne ihn läuft der Abend natürlich nicht!", gibt der Sender Entwarnung: "Er wird im Laufe der Show definitiv noch das Tanzbein schwingen bei seinem Charleston."