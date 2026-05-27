Lets Dance-Finale: Joachim Llambi erwartet eine ganz knappe Kiste

Eine Sängerin, ein Rapper und ein Sportler stehen im Finale der neuesten "Let's Dance"-Staffel, das am 29. Mai ab 20:15 Uhr bei RTL (auch via RTL+) zu sehen sein wird. Anna-Carina Woitschack (33), Milano (27) und Joel Mattli (32) versuchen am Freitagabend das Publikum und die Jury - bestehend aus Motsi Mabuse (45), Jorge González (58) sowie Joachim Llambi (61) - zu überzeugen. An die Siegerin oder den Sieger geht der Titel "Dancing Star 2026". Was der als besonders kritisch bekannte Llambi im Finale erwartet, hat er vorab im Gespräch mit dem Sender verraten.

Ein "super spannendes" Finale bei "Let's Dance"? "Das Finale in diesem Jahr ist super spannend", sagt Llambi. Es sei alles sehr ausgeglichen und der Abend werde entscheiden, erklärt der Juror. Man könne nicht vorhersagen, welcher Promi am Ende siegreich sein wird. Es müsse nur "ein nicht so guter Tanz dabei sein und schon sieht es wieder ganz anders aus". Llambi glaubt, dass die Stars bei ihren Lieblingstänzen "abliefern" werden. Als vielleicht entscheidende Einlage sieht er einen vorgegeben Pflichttanz, bei dem man sehen müsse, "wie das von unseren drei Paaren verarbeitet wird". Daneben steht auch ein Freestyle auf dem Programm.

Llambi glaubt, dass es am Freitag "bis zur letzten Sekunde" spannend bleiben wird. Woitschack, die mit dem Profi Evgeny Vinokurov (35) tanzt, sieht er als "Arbeiterin" und als "Perfektionistin". Ihre Schwäche sei womöglich "ein wenig die Emotionalität". Milano hat Marta Arndt (36) an seiner Seite. Der 27-Jährige sei vielleicht der beste Einzeltänzer unter den Promis, "aber wir machen hier Paartanz. Und da hat er seine Schwächen." Joel Mattli sei "technisch gut, ist rhythmisch gut" und tanze mit Malika Dzumaev (35) "wunderbar zusammen", manchmal fehle allerdings "ein bisschen die Explosivität".

Einen persönlichen Favoriten nennt Llambi nicht, denn in diesem Jahr könnten seiner Ansicht nach alle drei Promis gewinnen. Sein abschließendes Fazit: "Am Ende wird es eine ganz knappe Kiste."