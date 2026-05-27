Lets Dance-Finale: Joachim Llambi erwartet eine ganz knappe Kiste

Am kommenden Freitag steigt das Finale der aktuellen "Let's Dance"-Staffel. Was Kultjuror Joachim Llambi von den Promis erwartet, hat er vorab verraten. Er glaubt, dass es spannend wird.
Eine Sängerin, ein Rapper und ein Sportler stehen im Finale der neuesten "Let's Dance"-Staffel, das am 29. Mai ab 20:15 Uhr bei RTL (auch via RTL+) zu sehen sein wird. Anna-Carina Woitschack (33), Milano (27) und Joel Mattli (32) versuchen am Freitagabend das Publikum und die Jury - bestehend aus Motsi Mabuse (45), Jorge González (58) sowie Joachim Llambi (61) - zu überzeugen. An die Siegerin oder den Sieger geht der Titel "Dancing Star 2026". Was der als besonders kritisch bekannte Llambi im Finale erwartet, hat er vorab im Gespräch mit dem Sender verraten.