Stehende Ovationen für Ella Endlich, Schleim für Oliver Pocher und ein Publikums-Korb für Özcan Cosar - so verlief die zweite Folge von "Let's Dance".

Fönfrisuren, Synthie-Mucke und gigantische Schulterpolster - die Hits der 80er Jahre standen bei der neuen "Let's Dance"-Folge auf dem Tanzprogramm der noch 13 verbliebenen Paare. Während einige Kandidaten in der schillernden Epoche kaum oder in Person von Parkett-Küken Lukas Rieger (19) überhaupt noch nicht geboren waren, blühte vor allem Designer Thomas Rath (52) alias Joachim Llambis (54) "Raffaello-Kugel" voll auf.

Von lecker bis unbekömmlich

Denn trotz oder gerade wegen dem Bäuchlein des Designers kam sein Cha Cha Cha zum Auftakt der Show super an. Und es blieb kulinarisch-gut, nachdem auch der schlaksige Pascal "Pommes" Hens (38) mit seinem Tango an der Seite der gefühlt halb so großen Ekaterina Leonova (31) ablieferte. Abgerundet wurde der grundsolide Start von Barbara Becker (52) und Massimo Sinató (38), auch wenn das Fazit von Jorge González (51) für die 52-Jährige etwa wie folgt zusammengefasst werden kann: "Beine: oh la la. Hüfte: so la la".

So früh in der langen Saison der Show gab es aber natürlich auch einige nicht so tänzerische Leckerbissen. Mit zehn Punkten landete Sängerin und DJane Kerstin Ott (37) ganz hinten. Und auch bei Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt (38) sah es kaum besser aus, auch wenn Tanzpartner Erich Klann (31) vehement gegen die zwei Punkte von Llambi protestierte. Dem war das aber, quelle surprise, ziemlich egal.

Tango zu "Ghostbusters"

Schließlich war es wieder angesagt, das fleischgewordene Klamauk-Tourette von Oliver Pocher (41) alias Team "Po-Luft". Selbst der vermeintlich ernste Tango wurde zu den Klängen von der "Ghostbusters"-Musik übers Parkett gezaubert - Schleim inklusive. Von Slimer, nicht der Jury. Die vergab durchschnittliche 15 Punkte.

Zum Abschuss hieß es endlich Ella Endlich (34). Die hatte bei der Auftaktfolge imposante 25 Punkte gesammelt, dementsprechend hoch waren die Erwartungen, denen sie mit Tanzpartner Valentin Lusin (31) vollauf gerecht wurde. Stehende Ovationen gab es für sie, selbst Llambi erhob sich gefühlt ein paar Millimeter von seinem Stuhl. "Un-Endlich ausdrucksvoll" sei das gewesen, befand Jorge und attestierte ihr Profi-Fähigkeiten. Es sei der beste Contemporary gewesen, den er je bei "Let's Dance" gesehen hat. Ein Punkt von Llambi fehlte letztendlich zur Perfektion, 29 waren es.

Özcan Cosar streicht die Segel

Bekanntlich sagt die erste Runde noch wenig aus, das Publikum hat in der Vergangenheit schon viele Bewegungs-Legastheniker (weil Sympathieträger) gerettet. Trotz der mickrigen 10 Punkte darf Kerstin Ott weitermachen, erwischt hat es Comedian Özcan Cosar (37) und Partnerin Marta Arndt (29).

