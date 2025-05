Lets Dance: Ein würdiges Finale mit Überraschungssieger

Fabian Hambüchen, Taliso Engel und Diego Pooth haben der aktuellen Staffel von "Let's Dance" am Freitagabend ein würdiges Finale beschert - mit einem für manchen Zuschauer vielleicht überraschenden Gewinner.

"Jetzt stehe ich im Finale und natürlich will ich es jetzt auch schaffen." Mit diesen Worten resümierte Fabian Hambüchen (37) zu Beginn des großen Finales der aktuellen "Let's Dance"-Staffel seine Teilnahme. Zwar sollte es am Ende nicht für den Titel "Dancing Star 2025" reichen, trotzdem lieferte der ehemalige Turner und Olympiasieger wie die anderen beiden Finalisten bei RTL (auch via RTL+) eine Tanzshow erster Güte ab. Para-Schwimmer Taliso Engel (22) musste sich ebenso knapp geschlagen geben. Der Sieg in einem würdigen Finale ging schlussendlich - für einige Zuschauerinnen und Zuschauer wohl überraschend - an Diego Pooth (21).

Das Finale startet mit der Höchstpunktzahl

Zunächst sollte das Trio sich in drei Tänzen beweisen, die von der Jury - bestehend aus Jorge González (57), Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (60) - ausgewählt wurden. Pooth bekam einen Cha-Cha-Cha zugewiesen. An der Seite von Profitänzerin und Publikumsliebling Ekaterina Leonova (38) zeigte er vor den Augen von Mama Verona Pooth (57) im Studiopublikum, dass er "nicht mehr unser Bübchen" war, wie Mabuse es nannte. Laut González sei "der Latino endlich herausgekommen" und auch dem oftmals kritischen Llambi verdarb er nicht die "gute Laune". 30 von 30 möglichen Punkten zum Auftakt!

Bei Engel und dessen Tango mit Patricija Ionel (30) entdeckte der Juror allerdings wenige kleine Problemchen. Die Übergänge hätten etwa "runder sein" können. Trotzdem habe alles "sehr vertraut, sehr erotisch" gewirkt. "Ich habe nicht genügend Punkte für euch beide", schwärmte Mabuse. Entsprechend holten die beiden sich auch 29 hervorragende Zähler von der Jury ab. Hambüchens Paso Doble mit Anastasia Maruster (27) war laut Mabuse "perfekt" und "bombastisch". González hätte gar 20 Punkte alleine vergeben, wenn er denn könnte. Llambi fasste die gezeigte Leistung so zusammen: "Super getanzt. 30 Punkte. Auf wiedersehen."

Wenn eine Tänzerin das Leben verändert

Im zweiten Durchgang durften die drei Tanzpaare sich an ihren Lieblingstänzen versuchen. Hambüchen und Maruster zeigten einen "der besten Tango-Tänze, die wir je hatten und den allerbesten dieser Staffel", gab sich Llambi begeistert. Es sei "eine Weltklasse-Vorführung" gewesen. González lobte die Hingabe, die beide bewiesen hätten. Natürlich gab es dafür abermals 30 Zähler.

Engel und Ionel konnten im Anschluss mit ihrem Contemporary für Mabuse "ein emotionales Highlight" auf das TV-Parkett bringen. Er könne "so stolz" auf sich sein. "So eine wunderschöne Stimmung, die ihr kreiert habt", fand auch Llambi. Für das Tanzpaar gab es bei der Punktevergabe eine Premiere - die ersten 30 Punkte der beiden in dieser Staffel!

Mit einem Langsamen Walzer konnte Pooth nicht nur Jury, Zuschauerinnen und Zuschauer verzaubern, sondern auch seine Tanzpartnerin. Noch vor dem Tanz richtete er einige Worte an Leonova, die sein Leben verändert habe. Gemeinsam mit der zu Tränen gerührten Tänzerin wurde es González zufolge "richtig emotional". Selbst Moderator Hartwich merkte an, dass der 21-Jährige alle zum Weinen gebracht habe. Llambi protestierte: Für ihn sei die Vorstellung wie Weihnachten gewesen - ein Fest der Freude. 30 Punkte.

Lieblings-Freestyle, Taschentücher, Überraschungssieger

In der letzten von drei Runden standen die Final-Freestyles an. Hambüchen war nach seinem actionreichen Auftritt "richtig am Arsch", aber sein Einsatz zum Thema "Popeye" hatte sich auch gelohnt. Neben erneut 30 Zählern gab es außergewöhnliches Lob von González. Es sei der neue "Let's Dance"-Lieblings-Freestyle des Jurors. Llambi schien unterdessen durch die Blume anzudeuten, dass er den Ex-Turner gerne als Gewinner der Staffel gesehen hätte. Das Publikum sollte später aber anders entscheiden.

"Ihr habt einfach gekämpft. [...] Für mich bleibst du einfach ein riesengroßes Vorbild", zeigte sich Mabuse daraufhin von Engels "Titanic"-Freestyle und Gesamtleistung begeistert. "Wirklich sehr schön", fand auch González. Llambi ging davon aus, dass wegen des Auftritts des Paares "der Konsum von Papiertaschentüchern zu Hause gerade explodiert ist". Viele Emotionen, viele Tränen, viele Punkte - wieder 30.

Pooth und Leonova widmeten sich zuletzt dem "Dschungelbuch". Immer noch gut, aber verhaltener als bei den vorangegangenen Auftritten, fiel das Urteil der Jury zum letzten Tanz der Staffel aus. "Ein schöner Freestyle", sei es laut Llambi gewesen - aber anfangs "ein bisschen wacklig", wie Mabuse anmerkte. 27 Zähler sollten es schließlich werden. Damit vergab die Jury über den Abend verteilt 266 von 270 möglichen Punkten - 90 an Hambüchen, 89 an Engel und 87 an Pooth.

Nur die Jury sah schließlich Hambüchen und Maruster ganz vorne. Die nach Punkten perfekte Vorstellung der beiden verhalf ihnen in der Nacht auf Samstag nicht zum Sieg in der aktuellen "Let's Dance"-Staffel - tatsächlich reichte es nur für Bronze. Der zweite Platz ging an Engel und Ionel. Auf der obersten Stufe auf dem sinnbildlichen Treppchen landeten Pooth und Leonova, die ihr Glück bei der Verkündung offenbar selbt kaum glauben konnten.