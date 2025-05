„Lets Dance“: Diese Stars nutzten die Show als Karrieresprungbrett

Am 21. Februar startete "Let's Dance" und geht nun zu Ende. In der langen Zeit konnten sich wieder einige Promis in die Herzen der Fans tanzen und womöglich die Show für ihre Karriere nutzen. Diese Vorgängerinnen und Vorgänger haben es vorgemacht.

Die diesjährige "Let's Dance"-Staffel geht an diesem Freitag zu Ende. Für einige prominente Kandidatinnen und Kandidaten bedeutete die Teilnahme und vor allem der Sieg bei der RTL-Tanzshow in der Vergangenheit ein Karrieresprungbrett in Sachen TV-Präsenz.

Victoria Swarovski

Victoria Swarovski (31) konnte in Staffel neun überzeugen und holte sich mit Erich Klann (38) den Sieg. Die Teilnahme im Jahr 2016 brachte ihr weitere Jobs im deutschen TV ein. Sie wurde nicht nur "Das Supertalent"-Jurorin und später - Moderatorin, sie blieb auch "Let's Dance" treu: Ab 2018 moderierte sie die Sendung an der Seite von Daniel Hartwich (46).

In einem Interview mit dem Magazin "Glamour" blickte sie kürzlich auf ihren schwierigen Start in dem Moderationsjob zurück: "Es war der Super-GAU. Ich habe viele Fehler gemacht, aber auch letztendlich aus ihnen gelernt. Das gehört dazu." Sie sei nach der Ausstrahlung der ersten Ausgabe "in den Medien redlich zerfetzt" worden. Damals habe sie gedacht: "Das war's. Alles, was ich mir selbst aufgebaut habe, ist wegen einer einzigen Moderation zerstört." Aufgeben sei jedoch nie eine Option gewesen. Und so zeigt sie sich nun selbstbewusst: "Inzwischen moderiere ich 'Let's Dance' seit acht Jahren - länger als jede andere Moderatorin vor mir. 'Das Supertalent' hab ich auch drei Jahre moderiert. Darauf bin ich sehr stolz."

Rúrik Gíslason

Rúrik Gíslason (37) hat sich 2021 mit Tanzprofi Renata Lusin (37) im Finale der RTL-Tanzshow durchgesetzt. Danach ging es für den ehemaligen isländischen Fußballspieler in Sachen Karriere im deutschen TV steil bergauf. Zu seinen zahlreichen Auftritten zählen Teilnahmen an "Grill den Henssler Sommer-Specials", "5 gegen Jauch", "Denn sie wissen nicht, was passiert!", "Schlag den Star", "The Masked Singer" sowie "Eltons 12" und "Raabs Pokernacht". Wie beliebt Rúrik Gíslason noch immer beim "Let's Dance"-Publikum ist, zeigte zuletzt das Ranking der Show, in dem die "25 beliebtesten Stars aller Zeiten" gewählt wurden und der Ex-Fußballprofi es auf Platz zwei schaffte.

René Casselly

Zirkus-Artist René Casselly (28) begeisterte die "Let's Dance"-Zuschauer 2022. Er gewann die 15. Staffel mit Kathrin Menzinger (36), mit der er immer wieder Akrobatik-Elemente in die Tänze einfließen hat lassen. Gemeinsame Auftritte der beiden folgten im Anschluss, etwa auf der "Let's Dance"-Tour oder im "ZDF-Fernsehgarten". Vor "Let's Dance" nahm er bereits an "Ninja Warrior Germany"-Ausgaben teil, was er nach seinem Tanzshow-Sieg weiter verfolgte. Auch für andere Competition-Shows und sportliche Sendungen ist er zu begeistern: Er war unter anderem Teil vom "RTL Turmspringen", von "Schlag den Besten" und dem "TV Total - Promi Wrestling".

Luca Hänni

Der Schweizer Sänger Luca Hänni (30) wurde im deutschen TV nicht nur als Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2012 und seine Musikkarriere bekannt. 2020 belegte er bei der 13. Staffel von "Let's Dance" den dritten Platz. Mit Tänzerin Christina Luft (35) stimmte die Chemie nicht nur auf dem Tanzparkett. Schon während der Show wurde gemunkelt, dass sie sich auch über die Tanzfläche hinaus bestens verstehen. Später gaben sie tatsächlich bekannt, dass sie ein Liebespaar sind. Die Tänzerin zog für den Sänger in die Schweiz. Im August 2023 gaben sie sich das Jawort, im Juni 2024 kam ihre Tochter zur Welt.

Luca Hänni war nach seiner "Let's Dance"-Teilnahme und dem Happy End in der Liebe in verschiedenen TV-Shows wie "Ninja Warrior Germany", "Das große Backen", "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" oder "The Masked Singer" zu sehen.

Anna Ermakova

Sie wollte nicht mehr als "Tochter von" gelten: Anna Ermakova (25), die Tochter von Boris Becker (57) und Angela Ermakova (57), setzte sich 2023 mit Tanzpartner Valentin Lusin (38) im großen Finale gegen Julia Beautx (26) und Philipp Boy (37) durch und holte sich den Tanzpokal. Insgesamt konnte Ermakova elf Mal die Höchstpunktzahl der Jury einheimsen, womit sie einen Rekord in der Show aufstellte.

Danach ging es für sie nicht nur auf "Let's Dance"-Live-Tour. Mit ihrem Sieg zog das Model auch seinen allerersten TV-Jury-Job an Land, den Ermakova 2024 antrat: "Teil von 'Das Supertalent' zu sein, ist wie ein Ritterschlag für mich", erklärte sie im RTL-Interview. "Durch meine Teilnahme bei 'Let's Dance' weiß ich genau, wie es sich als Kandidatin einer solchen Show anfühlt. Ich habe gelernt, immer an mich zu glauben und nie aufzugeben." Nach dem "Supertalent" ging sie auch ihrer Musikkarriere nach und veröffentlichte ihr Debütalbum "Behind Blue Eyes (The Movie Album)".