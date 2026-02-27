Lets Dance: Diese GZSZ-Stars waren schon dabei

Bei "Let's Dance" wagt sich 2026 Schauspieler Jan Kittmann, bekannt aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", aufs Tanzparkett. Doch er ist nicht der erste "GZSZ"-Star, den das Tanzfieber packt. Diese Serienlieblinge haben bereits bewiesen, dass sie mehr können als nur schauspielern.

Wenn Jan Kittmann (43) alias Tobias Evers in der neuen Staffel von "Let's Dance" das Tanzbein schwingt, reiht er sich in eine lange Liste beliebter "GZSZ"-Stars ein, die bereits ihr Rhythmusgefühl unter Beweis gestellt haben. Von Ulrike Frank über Valentina Pahde bis hin zu Iris Mareike Steen - viele bekannte Gesichter aus dem Kolle-Kiez haben schon gezeigt, dass sie auch auf dem Parkett glänzen können.

Susan Sideropoulos Susan Sideropoulos, die bei "GZSZ" von 2001 bis 2011 Verena Koch verkörperte, war in der Tanzshow äußerst erfolgreich. Sie konnte gemeinsam mit Christian Polanc 2007 den Sieg mit nach Hause nehmen. Es folgten weitere TV-Auftritte, etwa beim "Großen Promibacken" oder bei "Die Verräter".

Raúl Richter

Als Dominik Gundlach war er von 2007 bis 2014 in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. In seiner "GZSZ"-Zeit war Raúl Richter auch bei "Let's Dance" zu sehen. 2010 belegte er mit Melissa Ortiz-Gomez den vierten Platz. Erst nach seiner "GZSZ"-Zeit startete Richter im Reality-TV durch: Dschungelcamp, "Sommerhaus der Stars" oder "Villa der Versuchung" stehen auf seiner Teilnahme-Liste.

Jörn Schlönvoigt

Philip-Höfer-Schauspieler Jörn Schlönvoigt ist seit 2004 "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" treu. 2011 machte er einen Ausflug zu "Let's Dance". Mit Helena Kaschurow tanzte er in der vierten Staffel mit, am Ende reichte es immerhin für den fünften Platz. 2015 wurde es noch erfolgreicher für ihn: Im Dschungelcamp wurde er Zweiter.

Sila Sahin-Radlinger

Von 2009 bis 2014 wurde sie als Ayla Höfer durch "GZSZ" bekannt. 2013 war Sila Sahin-Radlinger bei "Let's Dance" zu sehen. Mit Christian Polanc schaffte sie es auf den zweiten Platz. Danach übernahm sie unter anderem Rollen in "Alles was zählt" oder dem "Traumschiff".

Thomas Drechsel

Als Max "Tuner" Krüger gehörte er lange Zeit zu den "GZSZ"-Publikumslieblingen, 2024 verließ Thomas Drechsel die Serie. 2015 bildete er mit Regina Murtasina in der achten "Let's Dance"-Staffel ein Tanzpaar, das auf dem fünften Platz landete.

Eric Stehfest

Von 2014 bis 2019 gehörte Eric Stehfest als Chris Lehmann zum "GZSZ"-Cast. 2016 startete er mit seiner "Let's Dance"-Teilnahme in eine Reihe von TV-Auftritten. Nachdem er mit Tanzpartnerin Oana Nechiti den vierten Platz belegte, war er in den Folgejahren unter anderem im Dschungelcamp oder im "Sommerhaus" zu sehen. Zuletzt drehte er für das Reality-Format "Promis unter Palmen".

Iris Mareike Steen

Sie beschränkt sich ebenfalls nicht nur auf ihre "GZSZ"-Karriere. Seit 2010 verkörpert Iris Mareike Steen die Rolle der Lilly Seefeld. Die Schauspielerin und Sängerin schaffte es 2018 mit Tanzprofi Christian Polanc auf den fünften Platz.

Ulrike Frank

2019 konnten sich die "GZSZ"-Fans über Ulrike Frank als "Let's Dance"-Kandidatin freuen. Mit Profi Robert Beitsch reichte es nur für den neunten Platz. Frank gehört zu den "GZSZ"-Urgesteinen, sie spielt seit 2002 die taffe Geschäftsfrau Katrin Flemming.

Valentina Pahde

Die Sunny-Richter-Darstellerin Valentina Pahde nahm 2021 an der 14. Staffel der Tanzshow teil und konnte glänzen. Mit Profitänzer Valentin Lusin belegte sie am Ende den zweiten Platz. Zuletzt war die Schauspielerin, die "GZSZ" 2023 verließ, in "Das Traumschiff: Afrika: Madikwe" zu sehen.

Timur Ülker

Nihat-Darsteller Timur Ülker nutzte ebenso den RTL-Kosmos für zwei weitere TV-Auftritte. 2022 nahm er an der 15. "Let's Dance"-Staffel teil und wurde Achter. 2025 war der Schauspieler als Dschungelcamper in der 18. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu sehen und belegte den vierten Platz.

Chryssanthi Kavazi

Chryssanthi Kavazi ist mit Unterbrechungen seit 2017 in der RTL-Daily zu sehen. 2023 wagte sich die Laura-Darstellerin mit Profi Vadim Garbuzov aufs Parkett. In der 16. Staffel belegte sie Platz sieben. "Die Zeit war unfassbar aufregend und es war eine der schönsten Zeiten, die ich je bei einem anderen TV-Projekt hatte", gab sie danach in einem RTL-Interview an.

Ehemalige "GZSZ"-Stars

Auch zu dem Zeitpunkt bereits ehemalige Darstellerinnen der Serie ließen sich eine "Let's Dance"-Teilnahme nicht entgehen. Nina Bott (Cora Hinze, 1997-2005) war 2010 in der dritten Staffel mit von der Partie und belegte den dritten Platz. Jeanette Biedermann (Marie Balzer, 1999-2004) musste sich 2025 mit dem siebten Platz begnügen.