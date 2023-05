1 An diesem Abend standen nur Profis auf dem Parkett. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Nachdem die regulären Folgen in der vergangenen Woche ihr großes Finale und in Person von Anna Ermakova (23) den "Dancing Star 2023" gefunden haben, stand an diesem Freitagabend (26. Mai) noch das Special "Let's Dance: Die große Profi-Challenge" an. Neun Profipaare traten bei RTL (auch via RTL+) gegeneinander an, darunter zwei besondere Paarungen: Christina Luft (33) und Isabel Edvardsson (40) wirbelten als reines Frauen-Team über das Parkett, Vadim Garbuzov (36) und Andrzej Cibis (35) bildeten ein männliches Doppelgespann.