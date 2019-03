1 Einige Teilnehmer haben sich in der ersten Trainingswoche von "Let's Dance" verletzt Foto: TVNOW / Gregorowius

Vom verletzten Zeh, über Schmerzen im Rücken, bis hin zur Riesenbeule: Nachdem sich bei der ersten Folge der neuen Staffel von "Let's Dance" am vergangenen Freitag die Tanz-Paare gefunden haben, sind bereits in der ersten Trainingswoche einige Duos von der ein oder anderen Verletzung geplagt.

Zuerst Jan Hartmann (38), dann Oliver Pocher (41) und kürzlich auch noch Nazan Eckes (42): Vergangenen Freitag startete "Let's Dance" in die zwölfte Staffel und einige Stars der RTL-Show kämpften schon mit Verletzungen. In der ersten Folge wurden alle Promi-Teilnehmer einem Profi-Tänzer zugeordnet und begannen mit dem ersten richtigen Tanztraining - nicht ohne Folgen.

Das Tanzalbum aus der letzten Staffel von "Let's Dance" gibt es hier

Jan Hartmann verletzt sich den Zeh

Auch wenn Jan Hartmann sich dauerhaft positiv gestimmt auf Social Media zeigt, geht das tägliche Training offenbar nicht spurlos an dem Schauspieler vorbei. Vor wenigen Tagen teilte er auf Instagram mit, dass er sich beim Tanzen den Zeh verletzt habe: "Ich glaube Renata hat sich ein bisschen Sorgen gemacht, weil mein Zeh kaputt ist. Es ist nicht deine Schuld, das liegt an den Schuhen", erklärte er seiner Tanzpartnerin Renata Lusin in seiner Instagram-Story.

Darauf folgte auch der ein oder andere Post vom Physio-Therapeuten seines Vertrauens: "Das hat richtig gutgetan. Jetzt kann ich mit lockeren Beinen wieder voll ins Training", schreibt Hartmann später. Derzeit scheint das Training gut zu laufen, wie seine Tanzpartnerin selbst auf Social Media bestätigt. Die beiden werden heute zu "Breathe Easy" von Blue einen Wiener Walzer tanzen.

Fieser Sturz bei Oliver Pocher

Auch Oliver Pocher wagt sich dieses Jahr zu "Let's Dance". Den Komiker hat es beim Training zwar nicht erwischt, jedoch verletzte sich seine Tanzpartnerin Christina Luft. Wie RTL berichtete, verlor Pocher bei einer Drehung den Halt und fiel dabei direkt auf die Tänzerin. Trotz einer Steißbein-Verletzung konnte sie nach nur kurzer Zeit schon wieder aufstehen - Glück im Unglück.

Für Luft ist es nicht die erste Verletzung in der Tanz-Show. Vor zwei Jahren brach sie sich bei einem Unfall nach einer Hebefigur mit ihrem Partner Giovanni Zarrella (41) den Fuß und musste daraufhin die Show verlassen. Heute Abend schwingt das Paar die Hüften zu "Phänomenal" von Pietro Lombardi (26) und performt einen Salsa.

Nazan Eckes mit riesiger Beule

"Da überlebe ich eine Woche Tanztraining mit Herrn Polanc und heute bei den Studioproben sind wir schön zusammengeknallt", berichtete die TV-Moderatorin Nazan Eckes in ihrer Instagram-Story am vergangenen Donnerstag. Mit einem roten Verband um die Stirn präsentiert sie dort das Ergebnis ihres Tanz-Unfalls - eine riesige Beule an der Stirn.

Aber die 42-Jährige lässt sich davon nicht aus der Fassung bringen und freut sich auf die heutige Show. Gemeinsam mit Profi-Tänzer Christian Polanc wird sie zu "How Deep Is Your Love" von Calvin Harris einen Cha Cha Cha aufs Parkett bringen.