Lets Dance: Der neue Lifestyle von Jurorin Motsi Mabuse

Sport und Ernährung sind zwei wichtige Bausteine im neuen Alltag von Motsi Mabuse. Die "Let's Dance"-Jurorin hat seit der Staffel 2025 viele Kilogramm verloren und auch für ihre mentale Gesundheit einiges getan. So stehen jetzt auch Sauna und Eisbaden regelmäßig auf ihrem Tagesplan.

Auch in der neuen "Let's Dance"-Staffel, die heute um 20:15 Uhr bei RTL startet, ist die bewährte Jury dabei. Schon seit 2013 bilden Motsi Mabuse (44), Joachim Llambi (61) und Jorge González (58) das Bewertungstrio in der beliebten RTL-Show. In diesem Jahr dürften viele Zuschauerinnen und Zuschauer jedoch bei der Frau am Jurypult zweimal hinschauen: Denn Mabuse hat sich seit der Vorjahresausgabe sichtlich verändert. Der TV-Star ist in Form wie lange nicht. Dafür hat sie in ihrem Leben einiges verändert.

So stellte Motsi Mabuse ihren Speiseplan komplett um, verzichtet auf Zucker und Fertigprodukte. Stattdessen isst sie nun mehr frische Lebensmittel wie Obst und Salat. Nüsse gehören ebenfalls zu ihrem neuen Lifestyle.

Auch mehr Bewegung gehört für die 44-Jährige seit einigen Monaten wieder dazu. Und das nicht nur bei ihrem geliebten Tanzen, sondern auch im hauseigenen Fitnessraum. "Ich mache Krafttraining und baue Muskeln auf", erzählte Mabuse der britischen Zeitung "The Sun". Zudem absolviert sie Ausdauereinheiten auf dem Laufband.

Eisbaden für die mentale Gesundheit

Darüber hinaus setzt sie noch auf eine eher ungewöhnliche Methode, um ein neues Wohlbefinden zu erreichen. In der heißen Sauna schwitzt sie dreimal die Woche und stärkt ihre Abwehrkräfte. Beim regelmäßigen Eisbaden steht dann Kälte auf dem Programm. Wie sie zum Jahressende verriet, begannen ihr Ehemann Evgenij Voznyuk (geb. 1984) und sie damit im Januar 2025. "Erst als mentale Herausforderung, dann als festes Ritual für mich." Manche Tage seien "hart" gewesen, andere "überraschend ruhig". "Aber jedes Mal bin ich klarer, stärker und mehr bei mir selbst aus dem Eis gestiegen." Eisbaden helfe ihr bei der Regenation, beruhige ihr Nervensystem und schenke ihr einen Moment das Stille, "wenn das Jahr laut war". Wie sie gegenüber "The Sun" beschrieb, seien die Eisbäder gut für ihre psychische Gesundheit.

Darum wollte sie etwas ändern

Auslöser für ihre Abnehmreise war ein Arztbesuch. Der Mediziner habe zu ihr nach einem Blutbildcheck gesagt, sie solle sich mehr bewegen, erzählte sie "Bild". "Seit dem Frühjahr mache ich das auch, ich bin fit und halte mein Gewicht." Auch wenn ihr Sport nicht so viel Spaß mache wie das Tanzen, befolge sie den Rat ihres Arztes gerne. Denn: "Ich habe eine kleine Tochter und möchte gerne so lange leben, wie es geht." Zudem möchte sie für die Wechseljahre gut aufgestellt sein. "Ich bereite mich auf das vor, was kommen könnte. Ich will bereit sein", erklärte sie gegenüber "The Sun". Da ihre Tochter, die 2018 geboren wurde, nun in die Schule geht, sei es für sie auch einfacher, im Alltag wieder Zeit für sich zu finden.

Ihre neue Figur präsentierte Motsi Mabuse zum Start der englischen "Let's Dance"-Version "Strictly Come Dancing" im Herbst und zeigte auch bei diversen Veranstaltungen, wie wohl sie sich aktuell in ihrem Körper fühlt. Anfang November etwa besuchte sie die Europapremiere zum "Wicked"-Sequel in der britischen Hauptstadt. Einen Monat später durfte sie auf Schloss Windsor am Staatsbankett anlässlich des Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) teilnehmen. Nun darf auch das "Let's Dance"-Publikum sehen, dass die gebürtige Südafrikanerin kurz vor ihrem 45. Geburtstag am 11. April in Topform ist.