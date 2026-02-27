Lets Dance: Der neue Lifestyle von Jurorin Motsi Mabuse

Sport und Ernährung sind zwei wichtige Bausteine im neuen Alltag von Motsi Mabuse. Die "Let's Dance"-Jurorin hat seit der Staffel 2025 viele Kilogramm verloren und auch für ihre mentale Gesundheit einiges getan. So stehen jetzt auch Sauna und Eisbaden regelmäßig auf ihrem Tagesplan.
Auch in der neuen "Let's Dance"-Staffel, die heute um 20:15 Uhr bei RTL startet, ist die bewährte Jury dabei. Schon seit 2013 bilden Motsi Mabuse (44), Joachim Llambi (61) und Jorge González (58) das Bewertungstrio in der beliebten RTL-Show. In diesem Jahr dürften viele Zuschauerinnen und Zuschauer jedoch bei der Frau am Jurypult zweimal hinschauen: Denn Mabuse hat sich seit der Vorjahresausgabe sichtlich verändert. Der TV-Star ist in Form wie lange nicht. Dafür hat sie in ihrem Leben einiges verändert.