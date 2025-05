Lets Dance, Das Supertalent und Co.: Kiesbauer statt Hummels: Die größten Moderatorenwechsel im TV

Die sechste Staffel von "Kampf der Realitystars" (7. Mai um 20:15 Uhr, RTLzwei) steht in den Löchern - und mit ihr eine große Veränderung: Nach fünf Jahren gab Moderatorin Cathy Hummels (37) auf Instagram bekannt, der Sala in Thailand den Rücken zu kehren. Als Grund für ihren Abschied nannte sie die Einschulung ihres Sohnes Ludwig (7), den sie mit ihrem Ex-Mann Mats Hummels (36) teilt. Dieser sei "nun Schulkind, und das bedeutet, dass er mich nicht mehr so leicht auf meinen Reisen begleiten kann. Mein Sohn war jedes Jahr mit in Thailand, nur einmal während Corona nicht - und diese Trennung hat mir fast das Herz gebrochen. Jetzt, wo er sein erstes richtiges Schuljahr beginnt, möchte ich als Mama an seiner Seite sein".

Hummels' Nachfolge tritt ab diesem Jahr Talkshow-Ikone Arabella Kiesbauer (56) an. Es sei ein "großartiges Gefühl", wieder mit einer eigenen Show in der deutschen Medienlandschaft präsent zu sein und ein "so erfolgreiches Format wie 'Kampf der Realitystars' zu moderieren", erklärte Kiesbauer in einem Statement. Doch nicht nur die RTLzwei-Show durchlief in den vergangenen Jahren den ein oder anderen Moderatorenwechsel.

"Let's Dance"

Die RTL-Show "Let's Dance", die seit 2006 die Zuschauer und Zuschauerinnen begeistert, hat schon einige Moderatorenwechsel hinter sich: Gemeinsam führten Entertainer Hape Kerkeling (60) und Moderatorin Nazan Eckes (48) durch die ersten Staffeln des TV-Wettbewerbs. Nach einer zweijährigen Pause des Formats kehrte Eckes 2010 noch einmal als Moderatorin zurück - diesmal jedoch nicht an der Seite von Kerkeling, sondern mit Daniel Hartwich (46). Übrigens: 2019 war Eckes erneut Teil von "Let's Dance" - diesmal als Kandidatin. Gemeinsam mit Profitänzer Christian Polanc (46) tanzte sie sich bis auf den vierten Platz.

Seit 2010 gehört Hartwich fest zur großen "Let's Dance"-Familie und begeistert die Zuschauer und Zuschauerinnen mit seinen schlagfertigen Sprüchen. Ein Jahr nach ihrer eigenen Teilnahme kehrte Sylvie Meis (47) 2011 als Moderatorin ins Format zurück. Sie moderierte sieben Staffeln gemeinsam mit Hartwich, bevor sie sich 2017 von der Show verabschiedete. Wie ihre Vorgängerin stand Victoria Swarovski (31) zunächst als Kandidatin auf dem Tanzparkett, bevor sie zwei Jahre nach ihrem Sieg 2018 das Moderationsmikrofon übernahm. Seitdem sind sie und Hartwich das Moderatorenduo von "Let's Dance". Dass sie ein gutes Team sind, bewiesen Swarovski und Hartwich im Übrigen auch in einem anderen Format...

Die erste Staffel der Talentshow "Das Supertalent" wurde 2007 von Marco Schreyl (51) moderiert, ein Jahr später stand ihm Daniel Hartwich als Co-Moderator zur Seite. Insgesamt führte das Duo vier Staffeln gemeinsam durch die Sendung. Von der 6. bis zur 13. Staffel stand Hartwich allein auf der Bühne.

Im Jahr 2020 stand ihm schließlich Victoria Swarovski zur Seite. Für die 15. Staffel kehrten die beiden allerdings nicht zurück - stattdessen traten Lola Weippert (29) und Chris Tall (33) ihre Nachfolge an. Doch auch diese Konstellation sollte nicht bestehen bleiben: Seit 2024 fungiert wieder Victoria Swarovski als Moderatorin - und zwar an der Seite von Entertainer Jens "Knossi" Knossalla (38).

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

Seit 2004 - wenn auch in unregelmäßigen Abständen - sorgt "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" für beste Unterhaltung. Für bissige Kommentare über die Camper und Camperinnen sorgten zunächst Dirk Bach (1961-2012) und Sonja Zietlow (56). Nach dem tragischen Tod des Entertainers im Jahr 2012 übernahm Daniel Hartwich seinen Part an Zietlows Seite.

Diesem hielt er insgesamt neun Jahre lang die Treue. Mit dem Ende der 15. Staffel gab der 46-Jährige sein Show-Aus bekannt. "Der Grund dafür ist meine Familie, die mich wegen der Schulpflicht künftig nicht mehr begleiten kann", erklärte der 46-Jährige damals in der Wiedersehensshow. Im darauffolgen Jahr feierte Jan Köppen (42) an der Seite von Sonja Zietlow sein Dschungelcamp-Debüt. Seither moderiert das Duo die RTL-Show gemeinsam.

"Are You The One?"

Zuvor moderierte Köppen die erste Staffel des Dating-Formats "Are You The One?" im Jahr 2020. Danach übernahm Model und Schauspielerin Sophia Thomalla (35). Seither ist sie das Gesicht der Show. Neben der regulären Ausgabe führt die 35-Jährige auch durch die VIP-Version "Are You The One - Reality Stars in Love", die seit 2021 läuft.

"Deutschland sucht den Superstar"

Auch die TV-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" ist für ihre Moderatorenwechsel bekannt: In den ersten beiden Staffeln führten Michelle Hunziker (48) und Carsten Spengemann (52) durch die Liveshows. 2005 wurden Marco Schreyl und Tooske Ragas (50) zum Moderationsduo. Während sich Ragas bereits nach zwei Staffeln wieder verabschiedete, blieb Schreyl bis 2012 der Moderator der Show.

2013 moderierte erstmals wieder ein Duo - Raúl Richter (38) und Nazan Eckes. Der "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star blieb nur eine Staffel, Eckes immerhin zwei. Von 2015 bis 2019 moderierte Oliver Geissen (55) "DSDS" allein, ehe 2020 Alexander Klaws (41) vorübergehend übernahm. Bereits 2021 kehrte Geissen zurück, bevor Marco Schreyl 2022 ein kleines "DSDS"-Comeback feierte. In den Jahren 2023 und 2024 stand Laura Wontorra (36) als Moderatorin auf der Bühne.

"Temptation Island"

Seit sechs Jahren stellen Paare in der Realityshow "Temptation Island" ihre Beziehung auf die Probe. Die ersten beiden Staffeln sowie die erste VIP-Ausgabe wurden noch von Angela Finger-Erben (45) moderiert. Ab der dritten Normalo-Staffel und der zweiten VIP-Runde übernahm Lola Weippert, die zuvor als Radiomoderatorin tätig war - und begleitet seither die Paare auf der Insel der Versuchung.