Lets Dance-Countdown: Diese Datingshow-Stars mischten schon mit

Mit Vanessa Borck wagt sich dieses Jahr bei "Let's Dance" die amtierende "Princess Charming" aufs Tanzparkett. Andere Kandidatinnen und Kandidaten aus der Kuppelshow-Welt haben in der Sendung bereits vorgemacht, dass sie mehr als nur Dating können.
Am 27. Februar geht "Let's Dance" in seine 19. Runde. Unter den Kandidatinnen befindet sich dieses Jahr auch Vanessa Borck (29), genannt Nessi, die im vergangenen Jahr als "Princess Charming" im gleichnamigen RTL+-Format nach der perfekten Partnerin suchte. Das gelang zwar nicht, dafür will die Influencerin jetzt in einem rein weiblichen Tanzpaar auf dem Parkett glänzen. Und tatsächlich haben in dem Tanzformat schon einige Stars aus Datingshows ihr Talent unter Beweis gestellt.