Lets Dance-Countdown: Diese Datingshow-Stars mischten schon mit

Mit Vanessa Borck wagt sich dieses Jahr bei "Let's Dance" die amtierende "Princess Charming" aufs Tanzparkett. Andere Kandidatinnen und Kandidaten aus der Kuppelshow-Welt haben in der Sendung bereits vorgemacht, dass sie mehr als nur Dating können.

Am 27. Februar geht "Let's Dance" in seine 19. Runde. Unter den Kandidatinnen befindet sich dieses Jahr auch Vanessa Borck (29), genannt Nessi, die im vergangenen Jahr als "Princess Charming" im gleichnamigen RTL+-Format nach der perfekten Partnerin suchte. Das gelang zwar nicht, dafür will die Influencerin jetzt in einem rein weiblichen Tanzpaar auf dem Parkett glänzen. Und tatsächlich haben in dem Tanzformat schon einige Stars aus Datingshows ihr Talent unter Beweis gestellt.

"Prince Charming" Nicolas Puschmann Nessi Borck ist die zweite Person aus dem "Charming"-Universum, die es zu "Let's Dance" geschafft hat. 2021 tanzte Nicolas Puschmann (34), der allererste "Prince Charming" von 2019, in der 14. Staffel um den Pokal - und zwar mit einer Premiere: Zusammen mit Vadim Garbuzov (38) bildete er das erste Männer-Paar in der Geschichte der Show. Der Datingshow-Star und sein Profitänzer wechselten sich mit dem männlichen und weiblichen Part immer wieder ab. Nachdem Puschmann zunächst ausgeschieden war, kehrte er nach dem freiwilligen Ausstieg von Ilse DeLange zurück und schaffte es schließlich bis ins Finale. Dort belegten er Platz drei hinter Valentina Pahde und Rúrik Gíslason.

"Bachelor" Paul Janke

Der erste Kuppelshow-Kandidat, der jemals bei "Let's Dance" antrat, ist - wie sollte es anders sein - der als "Ur-Bachelor" bekannte Paul Janke (44). Er nahm schon 2013, ein Jahr nach seinem Auftritt als Rosenkavalier, an der Show teil. Und das sehr erfolgreich: Gemeinsam mit Ekaterina Leonova (38) schaffte er auch er es damals bis ins Finale. Dort musste er sich gegen Sila Sahin und Gewinner Manuel Cortez geschlagen geben.

"Bachelorettes" Jessica Haller und Sharon Battiste

Was der "Bachelor" kann, können die "Bachelorettes" schon lange. Nicht bis ins Finale, aber auch recht weit schaffte es Sharon Battiste (34): Sie tanzte 2023 in der 16. "Let's Dance"-Staffel mit Christian Polanc (47) auf Platz sechs. Die einstige Darstellerin bei "Köln 50667" war 2022 die "Bachelorette" und danach noch mehrere Jahre mit ihrem Gewinner Jan Hoffmann liiert.

Weniger erfolgreich war fünf Jahre zuvor Jessica Haller (35). Die Reality-TV-Kandidatin schaffte es 2018 nur auf den 13. Platz, zusammen mit Profitänzer Robert Beitsch (34) schied sie schon in der zweiten Show aus. Haller, damals noch unter ihrem Mädchennamen Jessica Paszka, wurde 2014 als Kandidatin bei "Der Bachelor" bekannt und durfte 2017 selbst als "Bachelorette" nach der Liebe suchen. Seit 2021 ist sie mit ihrem Zweitplatzierten Johannes Haller verheiratet.

"Bachelor"-Kandidatinnen Evelyn Burdecki und Leyla Heiter

Mit Evelyn Burdecki (37) und Leyla Heiter (29) haben auch zwei "Bachelor"-Kandidatinnen den Sprung aufs Parkett geschafft. Burdecki, mittlerweile längst die Allzweckwaffe der deutschen TV-Unterhaltung, tanzte 2019 mit Evgeny Vinokurov (35) auf Platz fünf. Damit kam sie wesentlich weiter als noch in ihrer "Bachelor"-Staffel 2017: Damals schmiss Sebastian Pannek sie schon in der ersten Folge raus.

Erst im vergangenen Jahr versuchte Leyla Heiter, damals noch Lahouar, ihr Glück mit den Tanzschuhen - allerdings mit mäßigem Erfolg. Gemeinsam mit Sergiu Maruster (33) flog sie nach nur drei Entscheidungsshows wieder raus, nachdem sie eine Folge krankheitsbedingt schon ohne anzutreten weitergekommen war. Heiter war 2023 Kandidatin der 13. Staffel von "Der Bachelor" und anschließend auch im Spin-off "Bachelor in Paradise". Mittlerweile gehört sie durch ihre Teilnahme im Dschungelcamp und der medienwirksamen Ehe mit TV-Kollege Mike Heiter zu den bekannten deutschen Realitystars.