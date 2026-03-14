Lets Dance: Ausgeträumter Teenage Dream für Vanessa Borck

Unter dem Motto "Teenage Dreams" stieg am Freitag die zweite Folge von "Let's Dance". Für Vanessa Borck entwickelte sich der Abend aber eher zum Albtraum.
Die Schmach der Erstrunden-Niederlage ist zum Start der neuen "Let's Dance"-Staffel bei RTL (auch bei RTL+) überraschend Moderatorin Sonya Kraus (52) zuteilgeworden. Dadurch entging ihr und Tanzpartner Valentin Lusin eine nostalgische Reise in die Vergangenheit: Denn Folge zwei der Tanzshow trug das Motto "Teenage Dreams" und bedeutete für die 13 verbliebenen Paare: Neben Rhythmus, Schrittfolge und Joachim Llambi (61) sahen sie sich auch noch mit den eigenen Jugendsünden konfrontiert. Für ein Duo entpuppte sich das als mindestens eine Herausforderung zu viel.