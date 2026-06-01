Lets Dance: Anna-Carina Woitschack hat Sieg noch nicht verarbeitet

Anna-Carina Woitschack (33) hat am Freitag "Let's Dance" gewonnen - und glaubt es selbst noch nicht ganz. Das gab die Schlagersängerin am Sonntag in ihrer Instagram-Story zu. "Der erste Gedanke war: Wo bin ich? Der zweite war: Ich habe alles nur geträumt! Der dritte war: Ich muss zum Training!", schildert sie ihr Aufwachen zwei Tage nach dem Triumph.

"Ich habe das alles überhaupt noch gar nicht realisiert, das ist da oben noch nicht angekommen", so Woitschack weiter. Dass ihre "intensive Zeit und schöne Zeit" in der Tanzshow nach drei Monaten von einem Tag auf den anderen vorbei ist, sei noch nicht greifbar: "Ich vermisse jetzt schon jeden Einzelnen." Besonders dankte die Musikerin für all die Unterstützung während "Let's Dance" und die herzlichen Reaktionen auf ihren Sieg - diese versuche sie nun "einfach irgendwie zu genießen."

Keine Pause für den Dancing Star

Anna-Carina Woitschack hatte sich mit der perfekten 90-Punkte-Wertung gemeinsam mit ihrem Profitänzer Evgeny Vinokurov (35) in der Nacht zum Samstag gegen "Ninja Warrior" Joel Mattli (32) und Rapper Milano (28) durchgesetzt und sich zum "Dancing Star 2026" gekürt. Doch anstatt danach Pause zu machen und sich Ruhe zu gönnen, ging es für sie gleich weiter: Schon am Samstag stand sie beim SchlagerOlymp in Berlin neben Stars wie Heino oder Jay Khan auf der Open-Air-Bühne. Trotz einer Bahnverspätung von fünf Stunden schaffte es die Ex-Frau von Stefan Mross gerade noch rechtzeitig zu ihrem Auftritt.

Am Folgetag ging es dann auch schon wieder zurück nach Köln, wo Woitschack für die Aufnahme mehrerer RTL-Sendungen vor der Kamera stand. Und so rasend schnell wie es weiterging, soll es auch bleiben. "Ich will nicht in dieses berühmte Loch fallen", hatte die "Let's Dance"-Siegerin der "Bild"-Zeitung nach dem Finale erklärt. "Gott sei Dank geht es weiter."