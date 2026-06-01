Lets Dance: Anna-Carina Woitschack hat Sieg noch nicht verarbeitet

Anna-Carina Woitschack wurde am Freitag zur "Let's Dance"-Siegerin gekürt. Auch Tage nach dem Finale kann sie ihren Triumph immer noch nicht begreifen.
Anna-Carina Woitschack (33) hat am Freitag "Let's Dance" gewonnen - und glaubt es selbst noch nicht ganz. Das gab die Schlagersängerin am Sonntag in ihrer Instagram-Story zu. "Der erste Gedanke war: Wo bin ich? Der zweite war: Ich habe alles nur geträumt! Der dritte war: Ich muss zum Training!", schildert sie ihr Aufwachen zwei Tage nach dem Triumph.