Lets Dance 2026: Diese Momente werden in Erinnerung bleiben

Am Freitag, 29. Mai, endet die 19. Staffel von "Let's Dance", die wieder jede Menge Emotionen bot: Von einer berührenden Tangostunde über eine ungewollt blutige Performance bis hin zu einem überraschenden Vater-Tochter-Auftritt.
Nach drei Monaten ist die "Let's Dance"-Reise 2026 bald vorbei. Seit dem 27. Februar kämpften 14 Stars in der 19. Staffel um den Titel "Dancing Star". Wer diesen ergattern kann, wird sich im Finale am Freitag, 29. Mai, zeigen (20:15 Uhr, RTL und RTL+). Fest steht jedoch schon jetzt: Es gab wieder jede Menge Momente, die die Zuschauerinnen und Zuschauer wohl nicht so schnell vergessen werden.