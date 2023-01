13 Sie backt, ist berühmt und kommt aus Baden-Württemberg: Saliha „Sally“ Özcan schwingt bald das Tanzbein. Foto: imago/Eibner/EIBNER/Uwe Koch

Ab Mitte Februar heißt es wieder: „Let’s Dance“. Zwischen einem Sternekoch, Schauspielern und der Ex-Frau von Vitali Klitschko wagen sich auch drei Prominente aus Baden-Württemberg auf das Tanzparkett.















Let’s Dance! Am 17. Februar startet der gleichnamige Tanz-Wettbewerb in die 16. Staffel. Wie gewohnt wird „Let’s Dance“ jeden Freitag zur Primetime um 20.15 Uhr auf dem Privatsender RTL ausgestrahlt. Vierzehn Prominente kämpfen auf dem Tanzparkett um den Titel des „Dancing Stars“. Mit dabei sind unter anderem „Germany’s Next Topmodel“-Gewinnerin Alex Mariah Peter, Ex-Bachelorette Sharon Battiste und GZSZ-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi.

13 von 14 Teilnehmern wurden bereits bekanntgebeben, darunter auch drei Berühmtheiten aus Baden-Württemberg. Wer bald Tango, Cha-Cha-Cha und Co. auf der RTL-Bühne tanzt, sehen Sie in unserer Bildergalerie.