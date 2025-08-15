Lesungen, Talks und mehr: Bergdoktor-Star Hans Sigl: Viele Termine abseits der beliebten Serie

Hans Sigl und der Cast der neuen "Bergdoktor"-Staffel sind im Sommerurlaub. Die ersten 4 Folgen sind abgedreht, ab September geht es weiter. Doch schon am Samstag gibt es ein Wiedersehen mit Hans Sigl bei der "Starnacht am Wörthersee". Weitere Auftritte und Touren sind ebenfalls geplant.
Anfang August waren die ersten Folgen der neuen "Bergdoktor"-Staffel im Kasten und Cast und Crew verabschiedeten sich in den Sommer. "Die ersten 4 Folgen sind im Chip. Und wir freuen uns auf die Sommerpause. Danke an alle vor und vor allem hinter der Kamera", kommentierte Hauptdarsteller Hans Sigl (56) einen scherzhaften Clip mit seinem Serienkollegen Mark Keller (60). "Stay tuned. Ab September geht's wieder weiter. Hugs und Grüße", fügte er auf Instagram bezüglich der Dreharbeiten hinzu.