Nach Streit um Veranstaltungsort: Zwei ausverkaufte Lesungen von Arne Semsrott in Magdeburg, klare Worte und ein Appell für offene Räume und eine starke Zivilgesellschaft.
Magdeburg - Der Autor und Politik-Aktivist Arne Semsrott hat die Sachsen-Anhalter mit Blick auf die bevorstehende Landtagswahl im September und dem Umfragehoch der AfD zur Offensive gegen "extreme Rechte" ermutigt. "Ich merke, dass die Leute on fire sind und das sie Bock haben, zu kämpfen", sagte er anlässlich einer Lesung in der Magdeburger Stadtbibliothek. "Die Zivilgesellschaft wird angegriffen, weil sie extremen Rechten im Weg ist. Es geht darum, sich nicht einschüchtern zu lassen."