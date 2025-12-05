Lesung im Renitenztheater: Bestsellerautor Jo Nesbø kommt mit Thriller „Minnesota“ nach Stuttgart

Der norwegische Krimi-Star Jo Nesbø kommt am 13. Januar nach Stuttgart. Im Renitenztheater stellt er seinen neuen Roman „Minnesota“ vor.
Fans skandinavischer Krimis dürfen sich freuen: Jo Nesbø, einer der erfolgreichsten Thrillerautoren der Welt, kommt am 13. Januar 2026 für eine Lesung nach Stuttgart. Im Renitenztheater stellt der Norweger seinen neuen Roman „Minnesota“ vor. Begleitet wird Nesbø von sder Autorin Stefanie Wally, die den Abend moderiert. Schauspieler und Sprecher Frederik Leberle übernimmt die deutschen Lesepassagen und soll damit für die passende Atmosphäre sorgen.