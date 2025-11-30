Zum Abschluss der Buchwochen hat die Erfolgsautorin Caroline Wahl aus ihrem neuen Roman gelesen und erklärt, was der Landeshauptstadt fehlt.
Das fängt ja gut an: Zwar freue sie sich immer wieder nach Stuttgart zu kommen, weil die Eltern in der Gegend wohnen, sei es so etwas wie ein zweites Zuhause. Aber trotzdem verbinde sie eine Hassliebe mit der Stadt: „Das Kesselige stört, und das Wasser fehlt.“ Ach ja, und apropos Autostadt: Sie fahre einen BMW M 2 und würde sich nie einen Mercedes kaufen, sei aber gerade mit dem ihres Bruders unterwegs gewesen, und das müsse sie zugeben, um dessen vielfarbige Ambientebeleuchtung beneide sie ihn zutiefst. Na also. Mit dieser Eröffnung einer Lesung dürfte die in Kiel lebende Erfolgsautorin Caroline Wahl ein Alleinstellungsmerkmal haben.