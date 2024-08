Lesetipps für Kinder und Jugendliche: „Mondeis“ bringt Herzen zum Schmelzen

1 Die koreanische Künstlerin Baek Hee Na erzählt in „Mondeis“ von einer Oma, die in einer heißen Nacht etwas Cooles erlebt. Foto: Verlag Märchenwald/Baek Hee Na

Sommerferien sind Lesezeit. Wir geben Tipps für junge Menschen und stellen Bücher vor, die für den Deutschen Jugendbuchpreis nominiert sind. Heute: Baek Hee Nas Bilderbuch „Mondeis“.











Lesetipps für die Sommerferien gesucht? Ein silbern glänzender Aufkleber kann Orientierung geben; auch bei Verlagen ist er begehrt: „Deutscher Jugendliteraturpreis – Nominierung“ steht darauf. Aktuell ziert er 30 neue Kinder- und Jugendbücher, die in die engere Auswahl für die Auszeichnung kamen. Verliehen wird der Preis in fünf Kategorien am 18. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse.