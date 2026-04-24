Es ist Lesbian Visibility Week: Hier sind acht Bücher mit lesbischen Charakteren – von poetisch bis politisch, von Comic bis Coming-of-Age. Geschichten, die sichtbar machen.
Es ist Lesbian Visibility Week und wir haben die passenden Buchempfehlungen für euch. Geschichten, die zeigen, was oft unsichtbar bleibt: lesbisches Leben in all seinen Facetten. Wir haben acht Empfehlungen gesammelt, die unterschiedlicher nicht sein könnten – von poetisch bis politisch, von Comic bis Coming-of-Age. Alle erzählen von Liebe, Identität und dem Mut, sichtbar zu sein. Viel Spaß beim Lesen!