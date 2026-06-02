Der Waiblinger Landschaftspark Talaue wird zum Lese-Hotspot: Von 3. Juni an lockt die Reihe „Literatur in der Lichtung“ an Sommerabenden mit Lesungen und einem Vollmond-Poetry-Slam.
Der Startschuss fällt am Mittwochabend: Von 3. Juni an wird die Kunstlichtung beim See im Landschaftspark Talaue in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) zum Treffpunkt für alle, die gerne lesen und lesen lassen. Immer mittwochs ab 18.30 Uhr werden an – hoffentlich lauen – Sommerabenden kostenfrei Krimis, Romane und andere Lieblingsbücher vorgestellt. Falls das Wetter nicht mitspielt, finden die Lesungen in der Stadtbücherei, Kurze Straße 24, statt.