Der Waiblinger Landschaftspark Talaue wird zum Lese-Hotspot: Von 3. Juni an lockt die Reihe „Literatur in der Lichtung“ an Sommerabenden mit Lesungen und einem Vollmond-Poetry-Slam.

Der Startschuss fällt am Mittwochabend: Von 3. Juni an wird die Kunstlichtung beim See im Landschaftspark Talaue in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) zum Treffpunkt für alle, die gerne lesen und lesen lassen. Immer mittwochs ab 18.30 Uhr werden an – hoffentlich lauen – Sommerabenden kostenfrei Krimis, Romane und andere Lieblingsbücher vorgestellt. Falls das Wetter nicht mitspielt, finden die Lesungen in der Stadtbücherei, Kurze Straße 24, statt.

Los geht es an diesem Mittwoch mit einer „geistreichen Gesprächsrunde“ zum Thema Philosophie. Stefan Neller und Jonas Kabsch stellen dabei die deutsche Philosophin Jule Govrin vor. Eine weitere Gesprächsrunde zum Thema „Tugend: Entstehung und Konsequenzen“ findet am Mittwoch, 8. Juli, mit dem gleichen Duo statt.

Am 10. Juni ist die Autorin Franziska Heck aus Fellbach in der Kunstlichtung zu Gast. Sie liest aus ihrem Roman „Eine Verkettung des Glücks“, der im Herbst vergangenen Jahres erschienen ist und Themen wie Liebe, Hoffnung und Dankbarkeit beleuchtet. Heck beschäftigt sich auch mit der Frage, wo und wie sich heutzutage Freude finden lässt, und erzählt, wie sie zum Schreiben kam.

Die Autorin Franziska Heck aus Fellbach ist bei der Lesereihe zu Gast (Archivbild). Foto: Gottfried Stoppel

Eine starke Frau in der Zeit des Hochmittelalters ist die Hauptfigur in dem historischer Roman, den die Autorin Gila Freis am 17. Juni vorstellt. Im Mittelpunkt von „Die Landgräfin“ steht Jutta Claricia, eine schwäbische Fürstentochter und Halbschwester Kaiser Barbarossas, die schon früh Waise wird und ein hungerndes Land führen muss. Eine Woche später, am 24. Juni, organisiert die Buchhandlung Taube ein „Bücherpicknick mit den Tauben“. Unter dem Motto „Wenn Büchermenschen ins Schwärmen kommen“ stellt das Team aktuelle Lieblingsbücher vor und liest daraus.

Ein Abend und 101 Schlawiner

Für den 1. Juli hat sich der Autor Jürgen Seibold angekündigt: Er stellt den Krimi „101 Schlawiner“ vor. Und zwar im Zuge einer Vollmond-Lesung, daher beginnt die Veranstaltung um 21 Uhr. Der Titel kommt nicht von ungefähr – eine größere Anzahl von Dalmatiner-Hunden spielt ebenso eine Rolle, wie ein extravaganter Hundesalon, in dem ein Tierarzt erdrosselt wird.

Der Abend des 15. Juli ist einer besonderen Gattung, nämlich Briefen, gewidmet. Markus Schneider von der Buchhandlung Taube und die Stadtmuseumsleiterin Kristina Kraemer lesen Zeugnisse von bekannten und weniger bekannten Briefeschreiberinnen und Briefeschreibern. Mal dokumentieren sie große Politik, mal Reiseerlebnisse, mal eine heimliche Liebe.

Am 22. Juli sind Autoren der Schreibgruppe „Remstaler Planetoiden“ in der Kunstlichtung zu Gast. Sie lesen eigene und fremde Texte, letztere stammen unter anderem von Rainer Maria Rilke, Else Lasker-Schüler und Mascha Kaleko. Zwischendurch musizieren zwei Mitglieder des Handharmonika Orchesters Stetten.

Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet am 29. Juli ein Vollmond-Poetry Slam, der um 21 Uhr beginnt. Jonas Pan tritt mit weiteren Poetinnen und Poeten zu einem Dichterwettstreit an. Hier entscheidet das Publikum, wer Sieger ist.