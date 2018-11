Leserumfrage Wie wichtig ist Journalismus heute?

Von len 27. November 2018 - 20:37 Uhr

Journalismus ist heute wichtiger denn je. Da sind sich die Leser der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten einig. Ihre Gründe unterscheiden sich teilweise. Eine Leserumfrage im Rahmen der Verleihung des Adenauerpreises für Lokaljournalismus.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Zwölf besondere journalistische Leistungen hat die Konrad-Adenauer-Stiftung am Dienstag mit Lokaljournalistenpreisen ausgezeichnet. Der erste Preis sowie der Preis in der Kategorie Datenjournalismus gingen in diesem Jahr an die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten. Die Leser der Blätter, die die Veranstaltung besuchten, sind sich einig: Journalismus ist heute wichtiger denn je. Sie nennen diverse Gründe.

Claudia Richter-Claß (66): „Ich finde, Journalismus nimmt in der heutigen Zeit eine wirklich wichtige Rolle ein. Wir befinden uns im Zeitalter von Fake News, und da ist es zentral, dass seriöser und ehrlicher Journalismus für die Leser zugänglich ist.“

Uwe Bodmer (70): „Journalismus ist heute wichtiger denn je, weil uns heute viele Informationen zur Verfügung stehen. Es ist wichtig, unterschiedliche Quellen zu haben, weil eine differenzierte Berichterstattung unerlässlich ist, um sich eine Meinung bilden zu können.“

Maria Holzmann (31): „Ich bin in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Journalismus ist wichtig, weil meine Arbeit gesellschaftliche Themen umfasst und eine Zeitung diese abbildet. Und guter Journalismus ermöglicht eine umfassende Meinungsbildung.“

Steffen Kienzle (27): „Guter Journalismus bedeutet in Zeiten von Fake News, dass präzise und umfangreich recherchiert wird. Gerade Lokaljournalismus hat eine zentrale Bedeutung, weil er am ­unmittelbarsten am Leben der Leser dran ist.“

Margot Mädche (67): „Journalismus ist heute sehr wichtig, um zu wissen, was auf der Welt ­geschieht – aber auch in Stuttgart und der Region. Sport ist uns auch wichtig und dass wir lesen können, was am Wochenende kulturell geboten ist.“