Trotz großer Beteiligung fällt die Abstimmung zum schwäbischen Traditionsgebäck überraschend deutlich aus. Zumindest ein Leser findet unsere Suche nach dem Geheimtipp unfair.

Knusprige Ärmchen und eine weiche Krume: Die Abstimmung über den besten Brezel-Bäcker im Rems-Murr-Kreis hat ein eindeutiges Ergebnis. Mit einem überwältigenden Vorsprung haben die Leserinnen und Leser die Bäckerei Schreiber aus Weinstadt-Großheppach zum Sieger unserer Umfrage gekürt. Diese hat mit ihren in sechs Filialen in Waiblingen, Fellbach, Weinstadt und Remshalden beim schwäbischen Traditionsgebäck offensichtlich den Bogen raus – und lässt beim Abstimmungsergebnis alle anderen Brezelbäcker zwischen Murrhardt und Plüderhausen weit hinter sich.

Wir Schwaben lieben einfach unsere Brezel – am besten noch frisch und warm direkt aus der Backstube. Nicht alle Bäcker haben ein Händchen für den schwäbischen Nationalstolz. Doch wer die Kunst des Brezelbackens beherrscht, kann sich regelmäßig am Verkaufstresen auftauchender Kundschaft sicher sein.

Die Brezel ruft immer auch Kindheitserinnerungen wach

Der Laugenring mit den verschlungenen Armen liefert ein echtes Stück Heimatgefühl – und trägt entscheidend dazu bei, welchen Ruf ein Bäcker beim Publikum genießt. Kein Wunder, dass schon der Nachwuchs im Kinderwagen ein Stück Brezel in die Hand gedrückt bekommt. Was als Zeitvertreib und Kauübung gedacht ist, wird zur frühkindlich prägenden Erfahrung: Ohne Brezel geht es nicht, das Traditionsgebäck ruft Kindheitserinnerungen wach.

Klar ist aber auch, dass die Geschmäcker verschieden sind – und ein Abstimmungsergebnis immer unter dem Blickwinkel persönlicher Vorlieben betrachtet werden muss. Während die einen beim Biss in die Brezel auf eine weiche Krume schwören, machen für die anderen erst superdünne Ärmchen mit hohem Crunch-Faktor das Geschmackserlebnis aus. Und während viele das Hagelsalz auf der Laugenkruste lieben, kratzen manche die weißen Körnchen vor dem Verzehr lieber ab. Nur bei einem Detail dürften sich die meisten Zeitgenossen einig sein: Die Brezel mag auch trocken ein Leckerbissen sein – doch ein gutes Stück Butter kann den Genuss noch deutlich steigern.

Eine Woche lang hatten wir Stimmen für den Publikumsliebling gesammelt und unsere Leserinnen und Leser gebeten, uns ihren Geheimtipp für die beste Brezel im Rems-Murr-Kreis zu nennen. Die Resonanz war überwältigend, mehr als 6000 Menschen besuchten die Webseite mit der Brezel-Abstimmung. Und obwohl nur jeder zehnte Besucher auch seinen persönlichen Favoriten verraten wollte, ist das Ergebnis der Brezel-Umfrage an Deutlichkeit nicht zu überbieten.

Klarer Sieger ist – wie eingangs erwähnt – die Bäckerei Schreiber. Der 1895 gegründete und jetzt von den Schwestern Beate, Elke und Bärbel Schreiber geführte Traditionsbetrieb macht nicht nur besonders großes Laugengebäck, sondern führt auch in der Gunst des Publikums – und zwar mit deutlichem Abstand. Exakt 238 von insgesamt 604 Teilnehmern der Abstimmung nennen den Betrieb aus dem Weinstädter Teilort, wenn es um die beste Brezel aus dem Rems-Murr-Kreis geht.

Beim Laugengebäck setzen die Schreiber-Mädels sozusagen die Messlatte – in Kommentaren auf unserer Facebook-Seite und in den Bemerkungen bei der Umfrage ist mehrfach vom „Gold-Standard“ und einer „Bilderbuch-Brezel“ die Rede. Auf dem zweiten Platz folgt Tom’s Backstube aus Schwaikheim mit einer sehr loyalen Fangemeinde und 61 Nennungen. Dritter bei der Brezel-Umfrage ist mit 52 Nennungen die Bäckerei Schulze aus Urbach, mit 170 Mitarbeitern und sechs Verkaufsstellen zwischen Lorch und Winnenden trotz der starken Präsenz noch immer ein Familienbetrieb.

Insgesamt verteilen sich die 604 Nennungen auf mehr als ein Dutzend Bäckerei-Betriebe aus dem Kreis. Den vierten Platz der Beliebtheits-Rangliste belegt die Bäckerei Weller aus Weinstadt, Platz fünf geht an die Bäckerei Füeß in Fellbach. Allerdings gibt es durchaus Lokalmatadoren mit treuer Fangemeinde. Die Bäckerei Bauer in Althütte wird auffallend oft mit Kommentaren wie „Besser geht nicht“ versehen. Auch die Bäckerei Pehlke in Murrhardt-Fornsbach hat eine starke lokale Basis. Und: Die Bio-Bäckerei Weber in Winnenden wird mehrfach für ihre Qualität gelobt.

Was die Schreiber-Brezel so besonders macht, fragen wir vor Ort nach

Nur einem Teilnehmer mag die Suche nach dem besten Bäcker nicht so recht passen. „Die Frage ist unfair. Alle Bäcker machen gute Brezeln!“ schreibt er in die Abstimmungs-Box. Was genau die Schreiber-Brezel so besonders macht und wie der richtige Schwung beim Schlingen gelingt, fragen wir in Kürze bei einem Besuch in Großheppach nach. Ob dabei das Erfolgsrezept des Familienbetriebs gelüftet wird, bleibt spannend.