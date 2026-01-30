Trotz großer Beteiligung fällt die Abstimmung zum schwäbischen Traditionsgebäck überraschend deutlich aus. Zumindest ein Leser findet unsere Suche nach dem Geheimtipp unfair.
Knusprige Ärmchen und eine weiche Krume: Die Abstimmung über den besten Brezel-Bäcker im Rems-Murr-Kreis hat ein eindeutiges Ergebnis. Mit einem überwältigenden Vorsprung haben die Leserinnen und Leser die Bäckerei Schreiber aus Weinstadt-Großheppach zum Sieger unserer Umfrage gekürt. Diese hat mit ihren in sechs Filialen in Waiblingen, Fellbach, Weinstadt und Remshalden beim schwäbischen Traditionsgebäck offensichtlich den Bogen raus – und lässt beim Abstimmungsergebnis alle anderen Brezelbäcker zwischen Murrhardt und Plüderhausen weit hinter sich.