4 Nichts geht über ein reichhaltiges Frühstück im Sonnenschein. Foto: privat

Die Einen räumen Klopapier-Regale leer, die Anderen Vogelhäuschen. Dieses Eichhörnchen kehrt jeden Morgen zum Frühstücken in Ditzingen ein.

Ditzingen - Das Eichhörnchen prüft fachmännisch das Holzdach eines Vogelhäuschens in einem Schöckinger Garten und ob es ungestört ist – bevor es auf dem sonnigen Balkongerüst zum knusprigen Frühstücken einkehrt. „Jeden Morgen erfreut uns das Eichhörnchen mit seinem Besuch und führt uns vor, wie Hamstern zu Corona-Zeiten geht“, hat Herbert Sieghardt an unsere Redaktion geschrieben. Doch das Hamstern ist bekanntlich umstritten. So dürfte der Rotschopf unter Vögeln im Sieghardtschen Garten eher unbeliebt sein. Foto: privat