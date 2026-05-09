Bei einer Leserführung über den W&W-Campus in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) staunten viele Teilnehmer über die moderne Arbeitswelt. Ein Detail löste derweil Verwunderung aus.
Keine festen Schreibtische, keine Bürotüren, dafür Palmengarten, eigene Arztpraxis, Wok-Station und Rückenfit-Kurs in der Turnhalle: Der W&W-Campus in Kornwestheim wirkt auf manche Besucher fast wie eine kleine eigene Stadt. Bei der Leserführung durch die Konzernzentrale wurde schnell klar: Bei dem drei Jahre alten Campus geht es nicht nur um Architektur, sondern um eine völlig neue Arbeitswelt – die den einen oder anderen älteren Teilnehmer auch etwas skeptisch zurückließ.