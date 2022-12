8 Der Sonderzug für unsere Leserinnen und Leser fährt in Stuttgart ein. Foto: Ines Rudel

Noch vor dem ersten regulären Zug waren 150 Leserinnen und Leser unserer Zeitung auf Probefahrt über die neue Strecke nach Ulm.















Link kopiert

So richtiges Ausflugswetter ist das nicht gewesen, was die Reisenden am Samstagnachmittag am Stuttgarter Hauptbahnhof erwartet hat. Der Himmel grau in grau, die Temperaturen um den Gefrierpunkt und ein eisiger Wind: Der Stimmung an Gleis 2 hat das aber alles keinen Abbruch getan. Dort haben sich jene 150 Leserinnen und Leser versammelt, die bei einer Aktion unserer Zeitung ein Ticket für eine Sonderfahrt mit dem ICE über die Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm ergattert haben. Dabei haben sie gezeigt, dass sie einen Hang zum Tempo haben: nach zwölf Minuten waren sämtliche Fahrkarten ausgegeben.

Plätze in der ersten Klasse

Mitarbeiter des Bahnprojektvereins Stuttgart-Ulm, die die Sonderfahrt organisiert haben, verteilen an die Wartenden Brezeln und weisen die Plätze in dem 374 Meter langen ICE der vierten Generation zu – die Leserinnen und Leser nehmen in der 1. Klasse Platz.

Aus Ebersbach an der Fils machen sich mit Martin, Sybille und Elisabeth Herb sowie Hannelore Kübler gleich drei Generationen einer Familie auf die Erkundungsfahrt. Auf dem Tisch zwischen ihren Sitzreihen haben sie eine Streckenkarte ausgebreitet und ergründen, was da auf sie zukommt. „Wir haben Dampf im Blut“, sagt Martin Herb, die Vorfahren seien Eisenbahner gewesen. Auf dampfbetriebene Eisenbahn-Romantik müssen sie heute aber verzichten. Kurz nach halb drei sorgen die 11 550 Kilowatt Leistung der Fahrmotoren, des auf „Bundesrepublik Deutschland“ getauften Zugs, dass es los geht. Hannelore Kübler erzählt davon, wie sie sich während der heißen Phase im Zwist um das Projekt für die Umsetzung stark gemacht hat. „Wir im Filstal versprechen uns einiges davon“, sagt sie. Ihre Enkelin Elisabeth freut sich auf den dichteren Takt des Regionalverkehrs, der möglich wird, weil Züge des Fernverkehrs auf die neue Strecke längs der A 8 ausweichen und damit Platz auf der Filstalroute machen.

Erklärungen zum Streckenverlauf

Inzwischen ist der Zug durch den Rosensteintunnel gefahren, hat den Neckar gequert und passiert die Baustelle in Untertürkheim, auf der am neuen Abstellbahnhof für Stuttgart 21 gebaut wird. Was da am Zugfenster vorüberzieht, erklärt Stefanie Sauerhöfer. Seit zehn Jahren arbeitet sie als Tourguide im Infoturm Stuttgart des Bahnprojektvereins – also genau so lang, wie es gebraucht hat, die 60 Kilometer lange und rund vier Milliarden Euro teure Bahnstrecke zwischen Wendlingen und Ulm zu bauen. Die von der Bahn sehr ins Schaufenster gerückte Filstalbrücke wird auch von Stefanie Sauerhöfer entsprechend angekündigt. Was auch gut ist, denn nach sieben Sekunden in 85 Meter über dem Filstal taucht der Zug schon wieder in den nächsten Tunnel. Dank Sauerhöfers Erklärungen sind aber sämtliche Mobiltelefone und Kameras rechtzeitig für das Sekundenglück parat. Auch weniger Spektakuläreres weiß die Führerin im Zug zu erklären: so etwa, dass oben auf der Alb kleine Tunnels unter der Strecke liegen, durch die hindurch Fledermäuse die Trasse sicher queren sollen.

Unsere Empfehlung für Sie Neue ICE-Strecke zwischen Stuttgart und Ulm So werden die Lokführer fit gemacht 250 Lokführer müssen für die neue Trasse zwischen Wendlingen und Ulm fit gemacht werden. Eine Probefahrt am Donnerstag verlief ohne Zwischenfälle.

Svenje und Martin Bechtold haben Sektgläser vor sich gestellt. Die haben sie ins kleine Reisegepäck genommen, weil Martin Bechtold am Samstag Geburtstag feiert. „Wir haben die Filstalbrücke von der Autobahn so lange von unten gesehen, da wollten wir auch wissen, wie es ist, darüber zu fahren“, sagt Svenje Bechtold. Die Sonderfahrt ist für sie „gutes Marketing der Bahn. In Stuttgart leiden wir ja alle an der Baustelle mit“. Sie fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und sei von den sich häufig ändernden Wegeführungen an der Bahnhofsbaustelle betroffen. „Aber da ist dazugelernt worden. Mittlerweile ist das gut ausgeschildert“, erzählt sie und nimmt beim Blick aus dem Fenster überrascht zur Kenntnis, dass der Zug bereits in den Hauptbahnhof von Ulm einrollt. „Das ging schnell“, sagt sie. Ulm empfängt die Gäste aus der Landeshauptstadt mit Schneegestöber. Das ist aber nicht weiter schlimm, ein Ausstieg ist ohnehin nicht vorgesehen. Nach wenigen Minuten setzt sich der Zug wieder in Bewegung.

Tags zuvor haben am Ulmer Bahnhof Bahnchef Richard Lutz, Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Verkehrsstaatssekretär Michael Theurer sowie Ulms OB Gunter Czisch die Strecke offiziell eröffnet, von Montag an gehört die Fahrt über den neuen Schienenstrang zum Bahnalltag.

Neue Perspektiven auf die Alb

Alles andere als alltäglich hat Familie Herb den Ausflug gefunden. Sybille Herb hat etwa die neue Perspektive aus dem Zugfenster auf die Schwäbische Alb und die Teck besonders gut gefallen. Der Zug hat in Wendlingen die Neubaustrecke verlassen und fährt nun in gemächlichen Tempo auf der alten Strecke Richtung Stuttgart. Dass sie nun nicht mehr – wie sie sagt – an der internationalen Strecke „von Paris nach Konstantinopel“ wohnt, weil die Fernzüge überwiegend das Filstal links liegen lassen, nimmt Hannelore Kübler lachend hin.