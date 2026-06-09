Was Freiluft-Gastro angeht, hat man im Rems-Murr-Kreis die Qual der Wahl. Unsere Leser haben drei eindeutige Favoriten.
Was das Essen und Trinken im Freien angeht, gibt es im Rems-Murr-Kreis wirklich eine große Auswahl. Anhand unserer Zugriffszahlen sehen wir regelmäßig, dass unsere Leser richtige Biergarten-Fans sind. Daher wollten wir kürzlich in einer Umfrage von unserer Community wissen: Welcher Biergarten im Kreis ist denn nun der schönste? Das Ergebnis liegt jetzt vor. Die Leser haben entschieden – und es ist ziemlich deutlich, auf welche Punkte sie beim Genuss in der Natur besonders großen Wert legen.