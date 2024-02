Endspurt bei der Online-Abstimmung zum Ehrenamtspreis Stuttgarterin/Stuttgarter des Jahres 2023: Bis einschließlich Sonntag, 4. Februar, haben Leserinnen und Leser die Möglichkeit, einer oder einem der neun Nominierten per Online-Voting ihre Stimme zu geben.

Zur Wahl stehen die Kulturvermittlerin Tanja Prause, Mohammad Reza Kharazmi, der sich in der mobilen Jugendarbeit engagiert, Maїmouna Jessica Obot, die Hilfsprojekte gegen Hexenjagden in Nigeria unterstützt, Heidemarie Bohn, die das Angebot der „Leihgroßeltern“ organisiert, der Wohnberater Hasan Atamish, Doris Bregenzer-Hellmann, sie plant den Einsatz der sogenannten Grünen Damen und Herren in Krankenhäusern, Birgit Dirksmöller, die Kindern und Jugendlichen Bogenschießen anbietet, Alexander Knecht, Ballsporttrainer für sehbehinderte Menschen, und Angelika Secker, die sich im Haus der Familie einbringt.

Die neun Kandidatinnen und Kandidaten wurden von einer Jury unter mehr als 40 Einsendungen ausgewählt. Ihr gehören unter anderem die Chefredakteure Christoph Reisinger (Stuttgarter Nachrichten), Joachim Dorfs (Stuttgarter Zeitung) und Volksbank-Vorstand Andreas Haas an.

Der Ehrenamtspreis wird gemeinsam von den Stuttgarter Nachrichten, der Stuttgarter Zeitung und der Volksbank Stuttgart ausgelobt und ist mit insgesamt 12 000 Euro dotiert. Er ist Ausdruck der Wertschätzung von Menschen, die sich in Stuttgart freiwillig für andere engagieren und im vergangenen Jahr ein herausragendes ehrenamtliches Engagement gezeigt haben. Die Bekanntgabe der Gewinner und die Preisverleihung findet am 29. Februar in der Volksbank Stuttgart statt.

Mitmachen ist ganz einfach. Unter diesem Link können sie Ihre Stimme abgeben. Die Videoporträts, in denen sich alle Nominierten und ihre Paten persönlich vorstellen, finden Sie unter folgender Adresse: https://stn.de/videoportraets